شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۰.۸۳ درصدی و افزایش ۶۹ هزار و ۴۶۲ واحدی به ۸ میلیون و ۴۲۷ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۰.۷۸ درصدی و افزایش ۱۸ هزارو ۲۸۶ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۳۵۶ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۵۸۲ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه محصولات شیمیایی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۶ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۶۵ درصد بازار معادل حدود ۶۱۷ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.