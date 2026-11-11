فرماندار شهرستان تکاب گفت: عملیات سرشماری نفوس و مسکن ثبتی‌ مبنا در شهرستان از اول آبان‌ماه امسال آغاز و تاکنون روند این عملیات ۶۰ درصد پیشرفت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد نیکنام در بازدید از روند اجرای عملیات سرشماری نفوس و مسکن ثبتی‌ مبنا ۱۴۰۵ در شهرستان، افزود: عملیات اجرایی این سرشماری در ۱۶ حوزه شهری و ۷ حوزه روستایی شهرستان در حال اجرا است.

وی بااشاره به اهمیت سرشماری و نقش آن در توسعه شهرستان گفت: مشارکت و همکاری شهروندان در تکمیل اطلاعات سرشماری، نقش مهمی در دستیابی به آمار دقیق و برنامه‌ریزی صحیح برای توسعه شهرستان دارد.

نیکنام ادامه داد: همچنین خانوارهایی که تاکنون مأموران آمارگیری به آن‌ها مراجعه نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز آمار ایران، اطلاعات خانوار خود را به‌صورت غیرحضوری ثبت کنند.