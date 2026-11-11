به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه وضعیت کودکان را در نوار غزه و سودان «کاملا غیرقابل تحمل» توصیف کرد و تضمین دسترسی بشردوستانه به مناطق درگیری و تقویت حمایت از آسیب‌پذیرترین جوامع را خواستار شد.

رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود در مجمعی در مورد کودکان که در حاشیه مجمع صلح پاریس برگزار شد، تاکید کرد حفاظت از کودکان در شرایط جنگی باید اولویت اساسی جامعه بین المللی باشد.

او در جمع شماری از رهبران سیاسی، نمایندگان سازمان‌های بین المللی و اعضای جامعه مدنی اعلام کرد: وضعیت در غزه، سودان، و البته سایر مناقشه‌ها، برای کودکان، کاملا غیرقابل تحمل است.

مکرون بر لزوم «بازگشایی راه برای امدادگران»، فراهم کردن امکان دسترسی آنها به جمعیت‌های آسیب دیده، تأمین امنیت کودکان و ایجاد شرایط برای ثبات و حفاظت بهتر تأکید کرد.

او این تلاش‌ها را «اولویت بشردوستانه» اساسی دانست و یادآوری کرد سرمایه گذاری روی کودکان باید با حمایت از کودکانی که در معرض مناقشه‌های مسلحانه قرار دارند، آغاز شود.

رئیس جمهور فرانسه همچنین از رویکردی بین المللی که کودکان را به عنوان یک اولویت سیاسی و اقتصادی در صدر قرار می‌دهد، حمایت کرد و گفت: این امر «نه فقط یک وظیفه اخلاقی» بلکه یک «سرمایه گذاری صحیح» نیز هست.

او با استناد به برآورد‌های کارشناسان، اظهار کرد هر یورو سرمایه گذاری روی کودکان می‌تواند هفت یورو بازگشت سرمایه داشته باشد، ضمن اینکه درباره هزینه «بزرگ» اقدام نکردن هشدار داد.

امانوئل مکرون از سوی دیگر در مورد خطر‌های مرتبط با استفاده کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی هشدار داد.

او این واقعیت را که فناوری‌های جدید بدون ارزیابی کافی از تأثیرات آنها بر سلامت روان و رشد جوانان در دسترس آنها قرار گرفته است، محکوم کرد.

او با ابراز تاسف گفت: ما این ابزار‌ها را در دسترس فرزندانمان گذاشتیم، بدون اینکه از همان ابتدا واقعاً در نظر بگیریم که آیا برای آنها خوب است یا بد.

رئیس جمهور فرانسه همچنین نگرانی ویژه‌ای در مورد افزایش استفاده از چت بات‌های هوش مصنوعی ابراز کرد که به گفته او، بسیاری از خردسالان با آنها پیوند‌های عاطفی برقرار می‌کنند و درک خود را از جهان می‌سازند.

وی گفت: بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان اکنون با سیستم‌هایی تعامل دارند که تعاملات انسانی را تقلید می‌کنند و گاهی اوقات اطلاعات بسیار شخصی را به آنها می‌سپارند.

در مواجهه با این خطرها، مکرون از اجرای سازوکار بررسی اولیه برای ابزار‌های هوش مصنوعی که در دسترس افراد زیر سن قانونی قرار دارند، حمایت کرد.

او اعلام کرد: ما برای پیش‌گواهینامه تمام راه‌حل‌های هوش مصنوعی، پیش‌ممیزی و تعیین اینکه آیا آنها برای استفاده با کودکان مجاز هستند یا خیر، تلاش خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه با مقایسه ابزار‌های دیجیتال با اسباب بازی‌های کودکان، تأکید کرد که اسباب بازی‌های کودکان، برخلاف بسیاری از فناوری‌های دیجیتال، مشمول مقررات ایمنی سختگیرانه هستند.

او همچنین از سیاست‌های فرانسه با هدف ممنوعیت استفاده از صفحه نمایش قبل از شش سالگی، محدود کردن استفاده از تلفن‌های همراه تا دبیرستان و تقویت نظارت بر دسترسی به سکو‌های دیجیتال دفاع کرد.