مدت مشابه سال گذشته ۷۱۳.۱ میلیون مترمکعب بود که این میزان در سال جاری به یک‌هزار و ۱۹۶.۹ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

وی افزود: بر این اساس، حجم آب ذخیره‌شده در سدهای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸۳.۸ میلیون مترمکعب افزایش نشان می‌دهد.

رستگاری با بیان اینکه درصد پرشدگی مخازن سدهای استان نیز از ۲۸ درصد در سال گذشته به ۴۶ درصد در سال جاری رسیده است، ادامه داد: سد بوکان با ۲۶۵.۶ میلیون مترمکعب، سردشت با ۲۰۲.۳ میلیون مترمکعب،کانی‌سیب با ۱۴۳.۶ میلیون مترمکعب و شهرچای با ۱۴۰.۹ میلیون مترمکعب بیشترین حجم ذخیره آب را در بین سدهای استان دارند.

وی اضافه کرد: حجم آب ذخیره‌شده در سد مهاباد ۷۴.۳، آغ‌چای ۸۲.۳، سیلوه ۵۷.۳، ماکو ۵۰، زولا ۳۹.۴، ساروق ۳۳.۴، حسنلو ۳۱، چپرآباد ۲۷.۱، کرم‌آباد ۲۱.۸، شهید قنبری ۱۲.۶، قیقاج ۷.۶، دریک ۴.۲ و ارس ۲ نیز ۳.۴ میلیون مترمکعب است.