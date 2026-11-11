به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسئول بسیج سازندگی مازندران از مردم، خیران و گروه‌های جهادی برای مشارکت در پویش مردمی تأمین هزار سری جهیزیه برای نوعروسان نیازمند استان دعوت کرد.

سرهنگ سلیمان‌نژاد با اشاره به هدف این پویش گفت: این حرکت در راستای لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ترویج فرهنگ مواسات و خیرخواهی شکل گرفته است و فرصتی برای کمک به جوانان نیازمند در آغاز زندگی مشترک به شمار می‌رود.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیاز داریم و مشارکت‌های کوچک اما جمعی می‌تواند زمینه آغاز زندگی مشترک جوانان بسیاری را فراهم کند.

مسئول بسیج سازندگی مازندران از فعالان اجتماعی و گروه‌های جهادی خواست علاوه بر مشارکت در این پویش، با اطلاع‌رسانی و دعوت از دوستان و آشنایان، زمینه گسترش این حرکت مردمی را فراهم کنند.

سرهنگ سلیمان‌نژاد گروه‌های جهادی را از ظرفیت‌های مؤثر در پیشبرد این پویش دانست و بر نقش‌آفرینی آنان در جلب مشارکت‌های مردمی تأکید کرد.

سهم مشارکت هر نفر در این پویش ۱۱۰ هزار تومان به نیت نام مبارک حضرت علی (ع) تعیین شده است. علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۱۲۹۰۴۴۹۷۹۳ به نام جهادگران فاطمی استان مازندران واریز کنند.