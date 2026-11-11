به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سلام ستوده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی درآیین تکریم و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد با اشاره به ادامه روند ساخت بیمارستان ۳۵۰ تخت خوابی این شهرستان گفت: تأمین اعتبار ۴ همتی برای تکمیل این بیمارستان در دستورکاراست.

دکترمحمد امین ولی زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی هم گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از درآمد‌های دانشگاه علوم پزشکی استان در پنج سال گذشته، به حوزه سلامت و درمان اختصاص یافت. محمد صادق امیرعشایری فرماندار ویژه مهاباد هم دراین مراسم بر عزم همگانی برای ارتقای سلامت اجتماعی تاکیدکرد.

دراین آیین از تلاش‌های دکترامید شاهی قدردانی و دکتر مسعود باقری به عنوان مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان مهاباد معرفی شد.



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