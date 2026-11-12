به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان با اشاره به آغاز اجرای طرح شهاب با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان و آموزش و پرورش استان گفت: این طرح با هدف توسعه فرصت‌های یادگیری مهارت شنا و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار از امکانات ورزشی، در شهرستان‌های بجنورد، شیروان، اسفراین، سملقان، فاروج و جاجرم اجرا می‌شود.

علی مختاری نژاد افزود: ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی، فارغ از شرایط اقتصادی و موقعیت جغرافیایی، از رویکرد‌های مهم آموزش و پرورش است و اجرای طرح شهاب می‌تواند نقش مؤثری در توسعه ورزش دانش‌آموزی، تقویت مهارت‌های پایه، شناسایی استعداد‌های ورزشی و پرورش نسلی برخوردار از نشاط و سلامت جسمانی ایفا کند.