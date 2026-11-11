دادستان شهرستان کرخه بر حمایت دستگاه قضایی از محیط‌بانان و برخورد قانونی و بدون اغماض با متصرفان اراضی ملی و تخریب‌کنندگان عرصه‌های طبیعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، دادستان شهرستان کرخه بر حمایت دستگاه قضایی از محیط‌بانان و برخورد قانونی و بدون اغماض با متصرفان اراضی ملی و تخریب‌کنندگان عرصه‌های طبیعی تأکید کرد.

سید مرتضی تفاخ، سرپرست اداره پارک ملی دز، با اشاره به دیدار با دادستان شهرستان کرخه گفت: در این نشست، موضوع تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، دشواری‌های حفاظت از عرصه‌های طبیعی، صیانت از تنوع زیستی و تقویت هماهنگی میان دستگاه قضایی و یگان حفاظت محیط زیست بررسی شد.

وی افزود: دادستان شهرستان کرخه ضمن قدردانی از تلاش محیط‌بانان، بر حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی از مجموعه حفاظت محیط زیست و برخورد قاطع و قانونی با متصرفان اراضی ملی تأکید کرد.

تفاخ ادامه داد: کارشناس حقوقی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز همکاری مستمر دستگاه قضایی و یگان حفاظت محیط زیست را در اجرای قوانین، مقابله با تصرفات غیرقانونی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی مؤثر دانست.

وی گفت: در این نشست همچنین بر هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای حفاظت از اراضی ملی و حمایت از مأموران و محیط‌بانان تأکید شد.