مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: تصفیه خانه شهر جدید سهند برای جمعیتی در حدود ۴۵ هزار نفر طراحی شده و در زمان حاضر جمعیتی بیش از ۱۲۰ هزار نفر در این شهر ساکن هستند و این تصفیه خانه جوابگو نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد حسین حسن زاده در نشست بررسی وضعیت تصفیه خانه شهر سهند اظهار کرد: هر چند ظرفیت اسمی این تصفیه خانه به ۷۵ هزار نفر افزایش یافته است، اما همچنان فاضلابی که وارد سیستم می‌شود مازاد بر ظرفیت شبکه است ضمن اینکه خروجی تصفیه خانه با بای پس مخلوط می‌شود.

وی ایجاد مدول دوم تصفیه خانه سهند را ضروری دانست و در عین حال گفت: در صورت اجرای طرحی دانش بنیان که توسط یکی از دانشگاه‌های تهران ابداع شده است با تصفیه به روش نانو حاب نیاز به ایجاد مدول دوم نخواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اظهار کرد: محیط زیست استان با حساسیت ویژه روند اجرای این طرح دانش بنیان و رفع کامل مشکلات تخلیه پساب این تصفیه خانه را رصد و پیگیر خواهد کرد تا از خطرات ناشی از فعالیت این تصفیه خانه بیش از ظرفیت موجود بر سلامت شهروندان و اراضی کشاورزی جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به مشکل پساب روستای تاریخی کندوان اظهار کرد: تصفیه خانه این روستا به شکل پکیج طراحی شده و با ظرفیت پائین جوابگوی جمعیت این روستا در فصول گردشگری نیست و خروجی آلاینده به سمت سد و اراضی کشاورزی روستای کهنمو هدایت می‌شود.

حسن زاده با اشاره به تماسی که در این رابطه با مدیرعامل آبفای استان داشته است گفت: مقرر شد ظرفیت تصفیه خانه این روستای هدف گردشگری اضافه و یا تدابیری برای جلوگیری از آلایندگی سد اتخاذ شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر به ناترازی انرژی به آغاز مصرف مازوت در نیروگاه‌ها و برخی واحد‌های تولیدی همچون سیمان صوفیان اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی و کمبود گاز به واسطه خسارت جنگهای اخیر ناچار به رعایت ملاحظاتی هستیم و با همکاری مردم و کاهش مصرف خانگی امیدواریم مشکلی در تامین نیاز سوخت مصرفی بخش تولید نداشته باشیم.