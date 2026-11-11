به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل پست استان با اشاره به نقش پست در توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: پست تنها یک مجموعه برای جابه‌جایی مرسولات نیست، بلکه به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم اقتصاد دیجیتال و پیشران تجارت الکترونیک، در ایجاد ارزش اقتصادی و اتصال تولید کنندگان به مصرف‌کنندگان نقش‌آفرینی می‌کند.

حمید باقری افزود: استان اصفهان با یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۳ مرسوله خرید اینترنتی نخستین قطب خرید اینترنتی کشور است که در مقایسه با سال گذشته رشد ۶ درصدی داشته است.

وی ادامه داد:از مهرماه سال گذشته تاکنون تعداد فروشگاه‌های اینترنتی فعال در استان ۵۳ درصد افزایش یافته و ۸۴۰ هزار و ۵۶۱ مرسوله خرید اینترنتی از اصفهان به سایر نقاط کشور ارسال شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته، همچنین دراین مدت حدود ۱۳ میلیون مرسوله وارد استان شده و بیش ازهشت میلیون و ۵۹۴ هزار مرسوله نیز از استان خارج شده است.

باقری با بیان اینکه اصفهان پس ازتهران دومین استان کشور از نظر تعداد مرسولات ورودی است، افزود: این استان از نظر مرسولات خروجی نیز در جایگاه سوم کشور قرار دارد و به طور متوسط روزانه حدود ۴۳ هزار مرسوله وارد استان و ۲۸ هزار و ۶۰۰ مرسوله از اصفهان خارج می‌شود.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه مرسولات ورودی در منازل شهروندان تحویل و مرسولات خروجی نیز از طریق مراجعه مردم به شبکه پستی دریافت می‌شود، در یکسال حدود ۲۲ میلیون مورد مراجعه و تحویل مرسوله در استان انجام شده است.

باقری با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها از شهروندان افزود: بر اساس آمار سامانه‌های نظرسنجی، ۹۶ درصد مردم از عملکرد نامه‌رسان‌ها و مأموران توزیع و ۹۷ درصد از عملکرد متصدیان باجه‌های پستی رضایت داشته‌اند که این میزان رضایت، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای مجموعه پست شمرده می‌شود.