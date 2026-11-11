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برترینهای مسابقه دو صحرانوردی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم ناحیه یک همدان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در بخش انفرادی این مسابقه محمدعلی اسکندر زاده از دبیرستان امام علی، عمران دیناری از دبیرستان شهدای نزاجا و طاها شاهملکی از دبیرستان امیرالمومنین کوی فرهنگیان، عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.
در بخش تیمی هم دبیرستانهای شهدای نزاجا، امیرالمومنین و امام صادق اول تا سوم شدند.
این مسابقه با شرکت ۵۰ دونده در ۱۰ تیم از دبیرستانهای ناحیه یک همدان در چارباغ ارم برگزار شد.