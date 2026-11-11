به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در بخش انفرادی این مسابقه محمدعلی اسکندر زاده از دبیرستان امام علی، عمران دیناری از دبیرستان شهدای نزاجا و طا‌ها شاهملکی از دبیرستان امیرالمومنین کوی فرهنگیان، عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.

در بخش تیمی هم دبیرستان‌های شهدای نزاجا، امیرالمومنین و امام صادق اول تا سوم شدند.

این مسابقه با شرکت ۵۰ دونده در ۱۰ تیم از دبیرستان‌های ناحیه یک همدان در چارباغ ارم برگزار شد.