مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از تصویب پیشنهاد نام‌گذاری ۱۴ فروردین به‌عنوان روز مقاومت و سلحشوری مردم استان در شورای فرهنگ عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، امین درخشان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در نشست شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد با تشریح روند نام‌گذاری روز‌ها و مناسبت‌های خاص گفت: با وجود اینکه بسیاری از استان‌های کشور دارای روز ملی هستند، تاکنون روز ملی کهگیلویه و بویراحمد در تقویم رسمی کشور به ثبت نرسیده و پیگیری این موضوع به‌عنوان یکی از مطالبات فرهنگی و هویتی استان در دستور کار قرار گرفته است.

امین درخشان با اشاره به آیین‌نامه نحوه نام‌گذاری روز‌ها به مناسبت‌های خاص، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نام‌گذاری روز‌ها با هدف تقویت ارزش‌ها و هنجار‌های ایرانی اسلامی، زنده نگه داشتن وقایع تاریخی، مذهبی و هویتی، تعمیق حافظه جمعی، تقویت انسجام اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی مناطق مختلف کشور انجام می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پیشنهاد‌های مربوط به نام‌گذاری روز‌های استانی و شهرستانی باید همراه با مستندات و طرح پیوست در شورای فرهنگ عمومی استان بررسی شود، ادامه داد: پس از تصویب در سطح استان، پیشنهاد‌ها به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال شده و برای تأیید نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می‌شوند.

۱۴ فروردین؛ پیشنهاد نام‌گذاری روز مقاومت و سلحشوری مردم استان

درخشان با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده برای تعیین روز ملی کهگیلویه و بویراحمد گفت: چهاردهم فروردین‌ماه با عنوان «روز مقاومت و سلحشوری مردم کهگیلویه و بویراحمد» به‌عنوان روز ملی استان پیشنهاد شده است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و حماسی مردم استان افزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد در مقاطع مختلف تاریخی، برای دفاع از سرزمین و مقابله با تجاوز دشمن، با روحیه‌ای سرشار از شجاعت، مقاومت، دیانت و شهادت‌طلبی در میدان حضور داشته‌اند و این ویژگی‌ها بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی مردم استان را شکل داده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به بازتاب بین‌المللی برخی از این رویداد‌های تاریخی خاطرنشان کرد: در این زمینه، تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای مختلفی از سوی صداوسیمای استان، انجمن سینمای جوان و مرکز آفرینش‌های بسیج سپاه انجام شده که می‌تواند پشتوانه‌ای برای معرفی ابعاد تاریخی و هویتی این مناسبت باشد.

درخشان ادامه داد: برنامه‌ریزی برای این مناسبت نباید صرفاً به برگزاری یک مراسم در روز چهاردهم فروردین محدود شود، بلکه می‌توان در قالب یک رویداد ملی هفت تا ۱۰ روزه، ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی و اجتماعی استان را معرفی کرد.

وی بزرگداشت شهدای مناطق کوه سیاه و کاکان، معرفی نقش عشایر در دفاع از سرزمین، بازخوانی حماسه‌های تاریخی و تبیین ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مردم استان را از جمله محور‌های پیشنهادی این رویداد عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تأکید کرد: در تدوین عنوان و برنامه‌های این مناسبت، باید به نقش تاریخی و حماسی عشایر و جایگاه نماد‌های بومی در فرهنگ مردم توجه شود و ابعاد اصیل فرهنگی و تاریخی این موضوع به‌درستی برای نسل جوان تبیین شود.

پیشنهاد ثبت روز حضرت بی‌بی حکیمه (س) در تقویم رسمی کشور

درخشان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برگزاری کنگره بین‌المللی حضرت بی‌بی حکیمه (س) در شهرستان گچساران اشاره کرد و گفت: در رایزنی با دبیر شورای فرهنگی، پیشنهاد شده است یکی از روز‌های دهه کرامت به نام «روز حضرت بی‌بی حکیمه (س)» در تقویم رسمی کشور نام‌گذاری شود.

وی افزود: این پیشنهاد با هدف بزرگداشت مقام این بانوی مکرمه و معرفی جایگاه فرهنگی و مذهبی حرم مطهر حضرت بی‌بی حکیمه (س) مطرح شده و به معنای اختصاص یک روز به شهرستان یا منطقه خاصی نیست؛ بلکه مشابه نام‌گذاری روز شاهچراغ (ع)، ناظر بر تکریم یک شخصیت مذهبی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: پیشنهاد شده یکی از روز‌های میانی دهه کرامت، از جمله هشتم یا دهم ذی‌القعده، برای این مناسبت در نظر گرفته شود تا پس از بررسی و تأیید اعضای شورای فرهنگ عمومی، مراحل قانونی ثبت آن در تقویم رسمی کشور دنبال شود.

پیگیری ثبت روز گچساران در تقویم مناسبت‌های کشور

وی همچنین از طرح موضوع نام‌گذاری روزی به نام گچساران در چارچوب ثبت مناسبت‌های استانی و شهرستانی خبر داد و گفت: هدف از این پیشنهادها، تقویت هویت تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف استان و معرفی ظرفیت‌های شاخص هر شهرستان در سطح ملی است.

درخشان بیان کرد: پیشنهاد‌های مطرح‌شده پس از بررسی کارشناسی و تصویب در شورای فرهنگ عمومی استان، برای طی مراحل قانونی به شورای فرهنگ عمومی کشور و در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.