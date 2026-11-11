رئیس‌جمهوری با طرح این پرسش که چه کسی صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند، نوشت: آمریکا، اکنون از عبارت «مادر تمام بمب‌ها» استفاده می‌کنند تا از طریق تهدید، به دیپلماسی بپردازند؛ این یک ننگ است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان امروز (چهارشنبه ۲۰ آبان) در آستانه آغاز سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل «کاپ ۳۱» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«آن‌ها جنگ را آغاز کردند و ادعا کردند که هدفشان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای است. سپس، برای اولین بار، از موشک "پی‌آراس‌ام" در لامرد استفاده کردند.

اکنون، آنها از "مادر تمام بمب‌ها" استفاده می‌کنند تا از طریق تهدید، به دیپلماسی بپردازند. هیچ تناقضی در این رفتار وجود ندارد، اما این یک ننگ است. چه کسی صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند؟»