معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان خوزستان با اشاره به جزئیات واژگونی اتوبوس حامل تیم بسکتبال دختران در محور اهواز به اندیمشک، از پیگیری دقیق علل وقوع این حادثه و آخرین وضعیت رسیدگی به مصدومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد نگراوی در تشریح این سانحه جاده‌ای، اظهار کرد: در پی مسدود شدن مسیر ریلی اندیمشک به دورود و لغو حرکت قطار، سفر تیم دختران بسکتبالیست به مقصد تهران به‌ناچار از طریق ناوگان جاده‌ای صورت گرفت که متأسفانه در ساعت ۱:۱۸ بامداد مورخ ۱۷ آبان، اتوبوس مسافربری اسکانیا که حامل این ورزشکاران بود، در کیلومتر ۷۳ محور اهواز به اندیمشک (حوالی خروجی شهر الوان - عبدالخان) دچار حادثه و واژگونی شد.

اعلام علت تامه حادثه بر اساس نظریه کمیسیون فنی پلیس‌راه

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با اشاره به بررسی‌های تخصصی پلیس راه، تصریح کرد: برابر نظریه رسمی کمیسیون فنی تصادفات پلیس راه استان، علت تامه تصادف، بی‌احتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در شرایط جاده لغزنده و بارانی شدید (با استناد به مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی) تشخیص داده شده است که منجر به خروج خودرو از مسیر و در نهایت واژگونی آن گردیده است.

نگراوی افزود: بر اساس این گزارش کارشناسی، نبود سیستم روشنایی کافی در محل و شرایط جوی نامساعد از دیگر عوامل مؤثر در وقوع حادثه بوده و پیشنهاد‌های فنی لازم از قبیل ضرورت فعال‌سازی سامانه‌های هوشمند نظارت ناوگان عمومی (سپهتن)، ارتقای نظارت‌های جاده‌ای و بهسازی حفاظ‌های ایمنی محور از سوی کارشناسان مربوطه مطرح شده است.

آخرین وضعیت درمانی مصدومان در بیمارستان گلستان اهواز

وی در رابطه با روند درمان سانحه‌دیدگان، خاطرنشان کرد: در پی وقوع این سانحه، بلافاصله ۹ نفر از مصدومان به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی گلستان اهواز منتقل شدند و تحت معاینات تخصصی گروه‌های پزشکی قرار گرفتند.

معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان ادامه داد: خوشبختانه هفت نفر از این عزیزان پس از دریافت خدمات تشخیصی و درمانی اولیه با حال عمومی مساعد ترخیص شدند و تنها دو نفر نیازمند مراقبت‌های بستری تشخیص داده شدند؛ یکی از مصدومان به دلیل شکستگی لگن بدون نیاز به جراحی تحت نظر قرار گرفته و مصدوم دیگر نیز پس از انجام عمل جراحی تخصصی توسط کادر مجرب جراحی عروق و ارتوپدی، هم‌اکنون تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارد و روند درمانی آنان با دقت در حال پیگیری است.