به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، محمدنبی شکیبایی گفت: نمایشگاه بزرگ روستاآباد به عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های اقتصادی و فرهنگی استان با تمرکز بر عرضه مستقیم محصولات محلی، صنایع‌دستی و دستاورد‌های روستاییان و عشایر از تاریخ ۲۵ آبان الی ۱ آذرماه ۱۴۰۵ در مجتمع تجاری طلای سفید بجنورد برپا خواهد شد.

وی افزود: این رویداد با مشارکت نهاد‌های حمایتی از جمله بنیاد برکت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج سازندگی شکل گرفته است تا بستر مناسبی برای حذف واسطه‌ها، اتصال مستقیم تولیدکنندگان روستایی به بازار‌های مصرف شهری و ایجاد ارزش افزوده برای اشتغال‌های خرد و خانگی فراهم می‌گردد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خراسان شمالی با اشاره به نقش کلیدی اقتصاد روستا در توسعه پایدار تصریح کرد: در این نمایشگاه ده‌ها غرفه تخصصی شامل محصولات ارگانیک، گیاهان دارویی، لبنیات محلی، صنایع دستی، فرش و گلیم عشایری به نمایش گذاشته می‌شود و شهروندان بجنوردی می‌توانند محصولات اصیل و باکیفیت محلی را با قیمتی مناسب و به صورت مستقیم از خود تولیدکنندگان تهیه کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از توسعه زنجیره‌های ارزش، پایداری مشاغل خانگی و کمک به مهاجرت معکوس از اهداف اساسی برگزاری این نمایشگاه است.