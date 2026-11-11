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زیرساختهای تأمین و ذخیره آب در روستای بین نوشهر با اجرای طرح احداث مخزن ۳۰۰ مترمکعبی تقویت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عملیات احداث مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب در روستای بین شهرستان نوشهر، با مشارکت سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و شرکت آب و فاضلاب مازندران و در قالب قرارگاه محرومیتزدایی امام حسن مجتبی (ع) در حال اجراست.
این طرح با هدف تقویت زیرساختهای تأمین و ذخیرهسازی آب و بهبود وضعیت آبرسانی به روستاییان در دستور کار قرار گرفته است.
اجرای این طرح با همکاری مجموعههای خدمترسان و تلاش گروههای جهادی، کارگران و مهندسان متخصص پیش میرود.
مشارکت نیروهای جهادی در کنار متخصصان و عوامل اجرایی، با هدف توسعه زیرساختهای حیاتی و بهبود دسترسی روستاییان به خدمات آبرسانی دنبال میشود.