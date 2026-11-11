به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عملیات احداث مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب در روستای بین شهرستان نوشهر، با مشارکت سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و شرکت آب و فاضلاب مازندران و در قالب قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) در حال اجراست.

این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین و ذخیره‌سازی آب و بهبود وضعیت آبرسانی به روستاییان در دستور کار قرار گرفته است.

اجرای این طرح با همکاری مجموعه‌های خدمت‌رسان و تلاش گروه‌های جهادی، کارگران و مهندسان متخصص پیش می‌رود.

مشارکت نیروهای جهادی در کنار متخصصان و عوامل اجرایی، با هدف توسعه زیرساخت‌های حیاتی و بهبود دسترسی روستاییان به خدمات آبرسانی دنبال می‌شود.