سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با رئیس شرکت‌های حکومتی افغانستان، از آمادگی تهران برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های نفت، گاز، برق و کشاورزی خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، علیرضا بیکدلی در گفت‌و‌گو با احمد جان بلال، رئیس شرکت‌های حکومتی افغانستان، نتایج سفر اخیر این مقام افغان به ایران را مثبت ارزیابی و بر پیگیری توافق‌ها و برداشتن گام‌های عملی برای اجرای آنها تاکید کرد.

سفیر ایران در این دیدار با اشاره به علاقه‌مندی تهران برای توسعه روابط اقتصادی با کابل، آمادگی ایران را برای مشارکت در زمینه‌های اکتشاف و استخراج نفت و گاز، احداث پالایشگاه، صادرات فرآورده‌های نفتی، توسعه بخش کشاورزی و تامین آب و برق اعلام کرد.

رئیس شرکت‌های حکومتی افغانستان نیز تصریح کرد که حکومت طالبان آماده همکاری مشترک با ایران در حوزه استخراج منابع انرژی، توسعه صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی است و موضوعات مطرح شده در سفر به تهران را با هماهنگی طرف ایرانی پیگیری خواهد کرد.

احمد جان بلال پیش‌تر در سفر به تهران با محسن پاک‌نژاد، وزیر وقت نفت و عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی ایران دیدار و درباره تامین نیاز‌های انرژی، همکاری‌های پالایشگاهی، صادرات برق و آموزش نیرو‌های متخصص افغانستان گفت‌و‌گو کرده بود.