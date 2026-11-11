

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرزاد الماسی در نشست شورای ترافیک شهرستان پاوه گفت: مصوبات شورای ترافیک تا زمانی که به مرحله اجرا نرسند، تأثیر ملموسی بر وضعیت ترافیک نخواهند داشت.

فرماندار پاوه، ساماندهی تردد خودرو‌های سنگین و کامیون‌ها را از اولویت‌های فوری دانست و گفت: محدودیت تردد این خودرو‌ها باید به‌طور جدی اجرا شود و نیروی مشخصی برای نظارت بر آن در محل حضور داشته باشد. همچنین تخلف از محدودیت‌های تعیین‌شده باید با برخورد قانونی و جریمه بازدارنده همراه شود.

الماسی تعیین تکلیف طرح زوج و فرد و فعال‌سازی دوربین‌های نظارتی را از دیگر موضوعات ضروری عنوان کرد و خواستار بررسی علت بلااستفاده ماندن تجهیزات نصب‌شده شد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات ترافیکی محدوده مدارس، بر ضرورت مدیریت معابر و پیش‌بینی مسیر‌های مناسب برای تردد سرویس‌های مدارس و والدین تأکید کرد و افزود: مشکلات هر نقطه باید به‌صورت جداگانه بررسی و برای آن راهکار اجرایی و قابل ارزیابی تعیین شود.

الماسی در ادامه خواستار بررسی کارشناسی طرح یک‌طرفه‌سازی مسیر میدان مولوی تا میدان شهدا شد و تأکید کرد: این طرح باید با در نظر گرفتن آثار ترافیکی، وضعیت کسب‌وکار‌ها و نظرات اصناف بررسی شود.