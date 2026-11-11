هم‌زمان با سالروز شهادت سردار حسن طهرانی‌مقدم، مستند سریالی «مرد ابدی» با روایتی از زندگی و مجاهدت‌های پدر صنعت موشکی ایران روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند پرتره به کارگردانی ساسان فلاح‌فر، از سه‌شنبه تا پنجشنبه (۱۹ تا ۲۱ آبان) ساعت ۰۰:۰۵ بامداد پخش می‌شود.

«مرد ابدی» با استفاده از اسناد و تصاویر کمتردیده‌شده و روایت خود شهید، ابعاد گوناگونی از ۲۵ سال تلاش او را در مسیر تقویت توان دفاعی کشور به تصویر کشیده است.

شهید حسن طهرانی‌مقدم از مبارزان پیش از انقلاب و فرماندهان دفاع مقدس بود که پس از سال‌ها مجاهدت، ۲۱ آبان ۱۳۹۰ به شهادت رسید.