به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار در این همایش با گرامیداشت جایگاه مفاخر ایران و گیلان در بسط و گسترش علم در جهان گفت: دانشمندان ایرانی و گیلانی از دیرباز تاکنون مرز علم را در دنیا جابجا کردند و باید این مفاخر را به نسل امروز و آینده بشناسانیم و برگزاری چنین همایش‌هایی کمک می‌کند تا مفاخر و دانشمندان گیلانی را بهتر بشناسیم.

هادی حق شناس به موقیعت و جایگاه دانشمندان ایرانی و گیلانی در بسیاری از حوزه‌های علمی دنیا اشاره کرد و افزود: دانشمندان گیلان امروز در ادبیات، فلسفه، ریاضی و دیگر علوم زبانزد هستند و باید قدردان زحمات عزیزانی که در این مسیر تلاش کردند باشیم.

علی باستی رئیس دانشگاه گیلان هم در این نشست بر لزوم تقویت هویت علمی و فرهنگی جوانان و دانشجویان تاکید کرد وگفت: این همایش با هدف شناسایی یکی از دانشمندان بزرگ و اثرگذار گیلان کوشیار گیلانی در علم ریاضی برگزار می‌شود و ۶۰ مقاله پیرامون این دانشمند برجسته به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

دراین مراسم همچنین از کتاب «زیج جامع» که پیرامون زندگی و آثار کوشیار گیلانی است و به همت دکتر محمد باقری از اساتید دانشگاه گیلان جمع آوری شده است رونمایی شد.

این همایش فردا در رشت به کار خود پایان می‌دهد.