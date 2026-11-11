­مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان اعلام کرد در جریان نشست دوروزه شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول کشور در اصفهان، ۹۶ پرونده از مجموع ۹۹ پرونده آثار تاریخی و فرهنگی استان تأیید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما امیر کرم‌زاده در حاشیه برگزاری روز سوم نشست شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول کشور در استان اصفهان، گفت: نشست دوروزه شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول کشور روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با حضور علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی کشور و اعضای شورای عالی ثبت در اصفهان برگزار شد و پرونده‌های آثار تاریخی و فرهنگی استان در این نشست موردبررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: از مجموع ۹۹ پرونده ارائه‌شده، ۹۶ اثر موفق به کسب تأییدیه ثبت ملی شدند که این موضوع گامی مهم در شناسایی، مستندسازی و تقویت پشتوانه قانونی حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی استان اصفهان به شمار می‌رود.

کرم‌زاده با اشاره به گستردگی و تنوع آثار مطرح‌شده در این نشست افزود: این پرونده‌ها طیف متنوعی از میراث معماری، تاریخی، مذهبی و فرهنگی استان را شامل می‌شوند که از خانه‌ها و مجموعه‌های تاریخی تا مساجد، قلعه‌ها، حمام‌ها، کبوتر خانه‌ها، مناره‌ها، پل‌ها، گورستان‌ها، منظرهای فرهنگی و روستایی و محوطه‌های دارای آثار باستانی را در برمی‌گیرند.

او تصریح کرد: در بخش خانه‌ها و بناهای تاریخی، پرونده‌هایی شامل بافت و منظر روستای عشین، خانه بقایی در شهرستان نائین، خانه بنیادی، خانه تیموری، خانه حدادی‌نیا در شهرستان نائین، خانه حکیم‌الملک اردستان، خانه سلامتی، خانه فاطمی بادرود، خانه محمدی‌زاد انارک، خانه ماهرالمنش (کلاهی ـ کنسولگری انگلستان)، خانه سهندی، خانه موزه فریدون‌شهر، خانه تاریخی خیابان نشاط اصفهان، خانه عباسقلی‌خان میرپنج چادگان، خانه شیخی‌ها و خانه کبیری موردبررسی قرار گرفتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: باغ قله الفت بهارستان، اقامتگاه آل مظفر شاپورآباد، حصار دیلمی اصفهان، قلعه طهمورثات اصفهان، قلعه عیسی‌خانی، قلعه گوارت دژ، قلعه نیسیان، قلعه وزیرآباد، انبار قلعه سیاه افشار، مجموعه خانه، آسیاب و برج کبوترخانه فرهنگ، کوشک سهروفیروزان، کوشک گلگون، پل سنگی اردال، مناره لورک ۱ و مناره لورک ۲ نیز از دیگر پرونده‌های مطرح‌شده در حوزه بناها و سازه‌های تاریخی استان بودند.

کرم‌زاده با اشاره به اهمیت بناهای مذهبی و تاریخی ادامه داد: مسجد زفره، مسجد جامع روستای مصر، مسجد صاحب‌الزمان شهرضا، مسجد بصیر جوینان کاشان، مسجد صفا الیادران، مسجد ورکان کاشان، مسجد بزرگ قهدریجان، مسجد حجتیه فلاورجان، مسجد حسن قهدریجان، مسجد زازران، مسجد افجد، مسجد طاد، مسجد دارگان، مسجد عزیزی، مسجد مزارع طاد، مجموعه مسجد، مقبره و قبرستان بابا محمود، امامزاده حمزه و قاسم، حسینیه محستپه آران و بیدگل، مکتب‌خانه ملارضا قلی چادگان و مدرسه آیت‌الله سعیدی ازجمله آثار مذهبی و فرهنگی مطرح‌شده در این نشست بودند.

او افزود: در بخش بناهای خدماتی و تأسیسات تاریخی نیز پرونده‌هایی شامل حمام نیسیان، حمام تاریخی رباط حسینیه گلپایگان، حمام تاریخی بانو مهدی خوراسگان، حمام یزدآباد ابریشم، حمام میان‌ده فلاورجان و حمام وزیرآباد بررسی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به جایگاه برج‌های کبوترخانه در میراث معماری و کشاورزی سنتی اصفهان تصریح کرد: کبوترخانه قورتان، برج کبوتر خواجه علیجان گلپایگان، کبوترخانه بجگرد ۱، برج کبوترخانه بجگرد ۲، برج کبوترخانه چم‌رود، برج کبوترخانه شمس‌الدین، برج کبوترخانه اشترجان، برج کبوترخانه دارافشان، برج کبوترخانه شرودان، برج کبوترخانه صحرا برج‌چی، برج‌های کبوترخانه الرگان ۱ و ۲، برج کبوترخانه الرگان ۳، برج‌های کبوترخانه اجگرد، برج کبوترخانه چهارقلویرارا و برج کبوترخانه مزارع طاد ازجمله پرونده‌های این بخش بودند.

کرم‌زاده همچنین با اشاره به اهمیت بافت‌ها و منظرهای تاریخی و فرهنگی روستایی اظهار کرد: بافت تاریخی روستای قارنه، منظر فرهنگی تاریخی روستای قارنه، منظر فرهنگی تاریخی روستای عشین، منظر خیابان امام خمینی شهرستان خوانسار و مجموعه تاریخی فرهنگی استراخاتون نیز در شمار پرونده‌های مطرح‌شده قرار داشتند.

او افزود: سد قتلغ‌شاه دهاقان، سنگ‌نگاره‌های نوگوران، سنگ‌نگاره‌های تپه نوگوران، برج دیده‌بانی نرگان و گنجینه موسیقی ارامنه جلفا نیز از دیگر آثار و مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی استان بودند که پرونده آن‌ها در این نشست موردبررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به اهمیت حفاظت از گورستان‌های تاریخی و آثار مرتبط با میراث‌فرهنگی ارامنه استان گفت: گورستان ارامنه برف‌انبار، گورستان ارامنه بیجگرد، گورستان ارامنه خلیل‌آباد، گورستان ارامنه میلاگرد، گورستان ارامنه سروش‌جان، گورستان ارامنه محله بالا (سورپ نرسس)، گورستان ارامنه محله پایین (سورپ هوانس ۱)، گورستان ارامنه محله پایین (سورپ هوانس ۲) و گورستان ارامنه محله وسط (مریم مقدس) ازجمله پرونده‌های مطرح‌شده در این حوزه بودند.

کرم‌زاده همچنین گلزار اقتدار، گلزار رمضان، گلزار سمیرم، گلزار ونک، گلزار عاشق‌آباد، گلزار نوش‌آباد و گلزار شهدای سهروفیروزان را از دیگر پرونده‌های موردبررسی در این نشست برشمرد.

او افزود: مدرسه دریانی (شریعتی)، دبیرستان شریعتی (دریانی)، بقعه شاه فیروز شاپورآباد و قلعه گوارت نیز در فهرست آثار و پرونده‌های مطرح‌شده قرار دارند.

کرم‌زاده تأکید کرد: ثبت ملی آثار تاریخی، علاوه بر شناسایی و تثبیت ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن‌ها، پشتوانه حقوقی و حفاظتی مهمی برای صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند فراهم می‌کند و زمینه برنامه‌ریزی هدفمندتر برای حفاظت، مرمت، احیا و معرفی ظرفیت‌های میراثی استان اصفهان را توسعه می‌دهد.