خاصه باف با اعلام اینکه در نحوه قیمت گذاری، میزان عرضه و پیشرفت فیزیکی طرح همه چیز شفاف است، تصریح کرد: تمام اطلاعات طرحها به صورت شفاف منتشر می‌شود و همه به آن دسترسی دارند. خوشبختانه استقبال از این طرح فراتر از انتظار بود و درخواست ما این بود تعداد طرح ها افزایش یابد که در مناطق ۴، ۱۵ و ۱۶ طرح هایی تعریف خواهد شد و به عبارتی دو تا پنج طرح جدید پیش بینی شده است.

ورود طرح خانه ریز به شهرستان‌ها

وی همچنین خاطرنشان کرد: طی مذاکراتی که با شهرستان های دیگر داشتیم، عرصه برای مشارکت در این شهرستان ها هم فراهم شده است و می توانیم در این عرصه قدم بگذاریم.

خاصه باف ادامه داد: طرح فجر در ۱۲۰۵ متر مربع زمین، در حدود ۶۴۸۰ متر خالص مسکونی در ۹ طبقه روی زمین و دو طبقه منفی در حال اجرا است. این طرح تقریبا ۶۴۸ هزار خانه ریز را شامل می شود که ۴۰ درصد متعلق به سرمایه گذار و تأمین کننده مالی طرح است و مابقی متعلق به شهرداری تهران است که در این سه ماه در ۱۰ مرحله حدود ۴۷ هزار خانه ریز را عرضه شده است.

شفافیت در قیمت‌های پایه و عدد تقاضای خرید و فروش

وی افزود: در سامانه، روند رشد قیمت ها، قیمت های پایه و عدد تقاضای خرید و فروش به صورت شفاف قابل مشاهده است.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران اضافه کرد: تا کنون ۱۲‌.۷ درصد پیشرفت در این موضوع داشتیم و این طرح از ۳۰ تیر سالجاری شروع شده و به صورت میانگین ماهانه ۴ درصد پیشرفت داشتیم و بعد از این سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.

خاصه باف گفت: ۱۸ ماه دوره ساخت است و ۱۸ ماه به اخذ پروانه و پایان کار اختصاص دارد. بنابراین امیدواریم زودتر از تاریخ های رسمی اعلام شده طرح را به اتمام برسانیم.

احیای بافت فرسوده و ایجاد شهرک‌های الگو

وی درباره مشارکت و کمک به بافت فرسوده در این طرح عنوان کرد: دغدغه شهردار تهران احیای بافت فرسوده و ایجاد شهرک های الگو است و نگاه ویژه به مناطق کم برخوردار بوده و هست که رسالت اصلی این کار با سازمان نوسازی است. از جمله در نفرآباد و اسلام‌آباد در احیای بافت فرسوده در حال اقدام هستیم. ما نیز جلسات مشترکی در مناطقی مانند ۹ و ۱۰ داشتیم. اما نکته این است که زمین‌ها کوچک و افراد کم برخوردار هستند و در زمین های کوچک نمی توان این طرح را اجرا کرد و نیاز به تجمیع که کار سختی است، وجود دارد.

اجرای طرح کلید به کلید

خاصه باف یادآور شد: الگوهایی را طرحی می کنیم تا با کمک سرمایه‌گذاران و نهادهای انقلابی، طرح کلید به کلید را اجرا کنیم و واحد مشخصی برای زندگی به آن‌ها بدهیم و در آن طرح شراکت کنیم سپس بافت های تحویل گرفته را به واحدهای استاندارد تبدیل کنیم و از روش های سنتی فاصله بگیریم. البته باید الگوهای تشویقی هم داشته باشیم.

مردم نگران گران شدن مصالح نباشند

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران بیان کرد: شاید هنوز جا نیفتاده که این طرح، فروش متری در همان زمان است و ما منافع آن را به شما بر می‌گردانیم. ‌ تامین مالی و گران شدن مصالح بر عهده سرمایه گذار است که تعهد ساخت را دارد. بنابراین مردم نگران گران شدن مصالح نباشند و در هرزمان هم می توان سهم را فروخت و یا سهم جدید خریداری کرد.

وی با بیان اینکه طرحی که ۳۰۰ هزار خانه ریز دارد، شامل سه هزار متر واحد ۱۰۰ متری و به عبارتی ۳۰ واحد است، گفت: ما برای اینکه حقوق کسانی که نتوانستند به ۱۰۰ متر مربع برسند، نیز رعایت شود، کل طرح را به مزایده می گذاریم. همچنین ارزش طبقه بالا و پایین جمع می شود و وقتی برنده مزایده مشخص شد، اولویت با کسی است که خانه ریز دارد.

امتیاز خاصی برای افراد قائل نیستیم

خاصه باف با بیان اینکه ارزش طبقات پایین کمتر است، تصریح کرد: وقتی کل طرح به فروش رسید، با این افراد تسویه حساب می‌کنیم و عدالت رعایت می شود. ما برای واگذاری امتیاز خاصی برای افراد قائل نیستیم. بعد از مزایده ارزش گذاری می‌کنیم و بر اساس آن واگذاری صورت می‌گیرد.

ارزش خانه‌ریز با تورم رشد می‌کند

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در رابطه با افزایش نرخ تورم و تأثیر آن بر این طرح گفت: حسن خانه ریز این است که ارزش آن با تورم رشد می‌کند. قیمت کارشناسی اول هر ماه مشخص و بارگذاری می شود؛ بنابراین ضرر و زیانی نیست. اگر تورم نداشته باشیم رشد قیمت تنها متناسب با پیشرفت فیزیکی خواهد بود. قیمت هر متر خانه ریز بر اساس نرخ تورم و میزان رشد طرح افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: قیمت ماه مهر هر متر ۲۳۸ میلیون تومان است در حالیکه قیمت مسکن آماده ۳۴۵ میلیون تومان است. این فاصله به معنای پیشرفت فیزیکی طرح است.

پیوست محیط زیستی پروژه خانه ریز

خاصه باف در باره پیوست محیط زیستی طرح خانه ریز، یادآور شد: وقتی پروانه شهرسازی یک ملک صادر می شود به این معناست که تمام ملاحظات رعایت شده است. ما نمی خواهیم مردم را درگیر این موضوعات کنیم. بنابراین وقتی پروانه‌ای صادر می شود، ساختمان بر اساس این پروانه ساخته خواهد شد.

وی افزود: کسانی که در حوزه بالادستی حضور دارند، این وظیفه را دارند که پیوست زیست محیطی را در نظر بگیرند. سازمان سرمایه گذاری بر اساس پروانه ها فضایی برای تلفیق سرمایه های خرد و کلان را فراهم می‌کند.

خاصه باف در مورد نحوه همکاری با دیگر استانها برای اجرای طرح خانه ریز با بیان اینکه بستر خانه ریز یک الگو و سکو برای مشارکت مردم در حوزه‌های شهری است، افزود: پیشنهاداتی از کلانشهرهای دیگر مطرح شده که می خواهند این طرح را پیاده کنند و ما اعلام کردیم که این الگو را معرفی می کنیم. شهرداری تهران ورودی در این زمینه ندارد و قرار شد تنها این الگو را در اختیار قرار دهد.

خانه ریز مانند طرح «تورم صفر» الگوی سایر استان‌ها

وی ادامه داد: همانطور که طرح تورم صفر الگوی دیگر استانها شد، خانه ریز هم همین وضع را دارد. ما بستر را فراهم می‌کنیم تا شهرهای دیگر هم از آن استفاده کنند و به هیچ عنوان در این زمینه ورود فنی نخواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران در خصوص ایجاد بستر مشارکت در این طرح در سامانه شهرزاد، تصریح کرد: سامانه شهرزاد سامانه یکپارچه خدمات شهرداری تهران است و مورد استقبال شهروندان هم بوده است. این امکان وجود دارد که بسترهای دیگر هم برای خانه ریز ایجاد شود.

قطعی سامانه در روز ۱۲ آبان ماه برای رفع اختلالات بود

وی افزود: قطعی این سامانه در روز ۱۲ آبان ماه برای رفع اختلالات بود که رفع شد. دغدغه ما هم قطع ارتباطات بود که دلیل آن زیرساخت ها و به روز رسانی هاست.

خاصه باف در رابطه با اعتماد سازی طرح خانه ریز بین شهروندان، یادآور شد: دسترسی به اسامی خریداران محرمانه است؛ پیش از این اتهامی مطرح شد که تنها کارمندان شهرداری خانه ریز خریداری کرده اند؛ در صورتی که چنین نیست و هم کارمندان شهرداری و هم شهروندان دیگر خانه ریز خریداری کرده اند. در حال حاضر عرضه کم است و در صورت افزایش استقبال هم افزایش خواهد یافت.

هیچ تفاوتی در عرضه خانه ریز بین کارکنان شهرداری و شهروندان وجود ندارد

وی ادامه داد: تنها عرضه ۵۴ واحد به صورت آزمایشی آغاز شده و با توجه به این موضوع می توان گفت بخش زیادی از کارکنان از اجرای آن اطلاع ندارند. با این وجود ما امتیاز خاصی برای کارکنان شهرداری قائل نشدیم و در سازمان بازرسی از روند عرضه خانه ریز دفاع و اعلام کردیم که هیچ تفاوتی در عرضه خانه ریز بین کارکنان و شهروندان وجود ندارد و حسن پروژه این است که رانتی در آن وجود ندارد.

خاصه باف با بیان اینکه روز بیستم هر ماه میزان خرید خانه ریز مشخص می شود، گفت: هیچ کس از قیمت ها خبر ندارد و روز بیستم هر ماه پاکت ها با حضور ارزیابان باز، کشف و در سامانه بارگذاری می‌کنیم. ما تلاش کردیم به هیچ عنوان فضای رانتی وجود نداشته باشد و در عرصه ای شفاف، خانه ریز را عرضه کنیم.

سقف خرید روزانه شهرزاد برای هر فرد

وی با بیان اینکه سقف خرید روزانه شهرزاد برای هر فرد یک میلیون تومان بود، گفت: در هماهنگی با بانک مرکزی سقف خرید را به ۵۰ میلیون تومان رساندیم و در حال پیگیری هستیم که یا سقف به میزان قابل توجهی افزایش یابد و یا سقفی برای خرید وجود نداشته باشد. اگر کسی بخواهد ۲۰۰ میلیون تومان برداشت کند باید چهار روز زمان بگذارد که این موضوع ایراد دارد و ما پیگیری می کنیم که این مشکل حل شود.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران با بیان اینکه ما برای تحلیل اقشار استقبال کننده از طرح جلساتی را برگزار کردیم، گفت: قرار شد قراردادی با مجموعه ای منعقد کنیم که گزارش آماری از مشارکت کنندگان در پروژه خانه ریز تهیه کنند که بتوانیم تحلیل مشخصی از اقشار شرکت کننده داشته باشیم. به هرشکل این پروژه چه برای افراد غنی و چه افراد کمتر برخوردار مورد استفاده است.

وضع طرح پس از تغییرات در مدیریت شهری و تعهد شهرداری در این طرح

وی در مورد وضع طرح پس از تغییرات در مدیریت شهری و تعهد شهرداری در این طرح در دوره بعد، یادآور شد: ما امروز قراردادهایی را به سرانجام رساندیم که در دوره های قبلی منعقد شده است. تعهدات همچنان پابرجاست و افراد نسبت به قراردادهای موجود متعهد به پاسخگویی هستند. اگر ترک فعلی در این زمینه صورت بگیرد دستگاه قضایی ورود خواهد کرد.

خاصه باف با بیان اینکه کوتاهی در شرایطی همچون جنگ وقتی طرح متوقف شد، از اراده طرفین خارج است، تصریح کرد: در غیر این صورت اگر کوتاهی در ساخت و خرید و فروش صورت بگیرد، جرائمی در نظر گرفته می شود. اگر سرمایه گذار کوتاهی کند خسارات مربوط به تمام خانه ریزداران است. ضمانت طرح هم با شهرداری تهران است.

وی اضافه کرد: در طرحهای قدرالسهمی و مشارکتی شهرداری تهران آورده سرمایه گذاران، امکانات شهرداری و خدمات قابل ارائه به مردم کاملاً شفاف و مشخص است.