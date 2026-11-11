در نهمین جلسه شورای هماهنگی امور ترافیک شهرستان ری، با تأکید بر تسریع در اجرای پروژه کمربندی قلعه‌نو و ساماندهی تقاطع چالطرخان، مصوبات جدیدی برای تسهیل دسترسی شهروندان به شبکه مترو صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نهمین جلسه شورای هماهنگی امور ترافیک شهرستان ری به ریاست علی صابری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ری، با حضور مدیران استانی و محلی در قلعه‌نو برگزار شد.

در این نشست، علاوه بر بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه کمربندی قلعه‌نو و دستور تسریع در رفع موانع آن، تصمیم به ساماندهی اصولی انشعابات و ایمن‌سازی تقاطع «چالطرخان» جهت کاهش نقاط حادثه‌خیز اتخاذ شد. همچنین در راستای توسعه حمل‌ونقل عمومی، مصوبات لازم برای راه‌اندازی خطوط تاکسی «قلعه‌نو به مترو شهرری» و «حسن‌آباد به مترو کهریزک» صادر شد تا دسترسی ساکنان قلعه‌نو، کهریزک و فشافویه به شبکه مترو تسهیل گردد.

در ادامه، با حضور کارشناسان راهداری، بر اصلاح نقاط حادثه‌خیز در راه‌های روستایی و بهسازی جاده قلعه‌نو تأکید شد. معاون فرمانداری ری در پایان بر ضرورت نظارت میدانی مستمر و هماهنگی بین‌دستگاهی برای ارتقای ایمنی معابر و کاهش تصادفات تأکید کرد.