اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وزش باد متوسط تا شدید و وقوع گرد و خاک محلی از فردا پنج شنبه بیستم و یکم آبان در استان هشدار زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از ظهر فردا پنج شنبه بیستم و یکم آبان لغایت اواخر وقت شنبه بیست و سوم آبان وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای و احتمال برخاستن گردو غبار محلی و موقتی طی ساعاتی از بعدازظهردر مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی و بخش‌های ازمرکزی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود:: با توجه به این پدیده احتیاط در تردد، پرهیز از صعود به ارتفاعات، عدم توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و سست، استحکام سازه‌های موقت از جمله تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها توجه شود.