نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، در نشستی با دانش‌آموزان هنرستان رازی، بر جایگاه ویژه و درجات بالای شهدای گمنام در منظومه ارزشی انقلاب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در این دیدار با تبیین جایگاه شهیدان، دانش‌آموزان را به الگوبرداری از مسیر آنان فراخواند.

آیت الله مهدوی با اشاره به چالش‌های پیش‌رو، بر ضرورت تداوم مبارزه با سیاست‌های آمریکا تأکید کرد و گفت مسیر ادامه دادن راه شهدا، مسیری است که در نهایت به پیروزی نهایی ایران منجر خواهد شد.

عضو خبرگان رهبری همچنین با اشاره به نقش نسل جوان، بر اهمیت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در حفظ اقتدار ملی و مقابله با چالش‌های موجود تأکید کرد.