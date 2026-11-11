معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از رشد ۳۵ درصدی کشت گندم آبی نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و این روند را حاصل مدیریت زمان کشت و آمادگی در برابر مخاطرات اقلیمی دانست.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، کشت گندم آبی کشور با مدیریت زمان کشت و در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های اقلیمی، تاکنون ۳۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته پیش رفته است.

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام این خبر گفت: این افزایش به معنای توسعه سطح زیر کشت نیست، بلکه با هدف مدیریت کشت و کاهش خسارت احتمالی پدیده‌های اقلیمی، زمان‌بندی کشت در مزارع اصلاح شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های مربوط به پدیده ال‌نینو افزود: پیش از آغاز فصل کشت، هشدار‌های لازم به استان‌ها ابلاغ و هماهنگی‌های لازم برای تسریع در کشت گندم انجام شد تا محصولات کشاورزی در برابر مخاطرات اقلیمی آسیب کمتری ببینند.

آنجفی با اشاره به بارندگی‌های اخیر در کشور، گزارش‌های دریافتی از استان‌ها درباره میزان بارش‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد شرایط برای تولید مناسب در سال زراعی جاری فراهم شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در سال گذشته اظهار داشت: با وجود آنکه قرار بود ۶۵ میلیارد مترمکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص یابد، این میزان به حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب محدود شد؛ با این حال، به کمک دانش، فناوری و روش‌های بهره‌ورانه، نه‌تنها کاهش تولید رخ نداد، بلکه حدود ۷ میلیون تن نیز به تولید محصولات کشاورزی افزوده شد.

وی تأکید کرد: اگر بخش کشاورزی از روش‌های دانش‌بنیان و بهره‌ور استفاده نمی‌کرد، کاهش حدود ۳۰ میلیون تنی تولید دور از انتظار نبود؛ از این رو، افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آب از پشتوانه‌های مهم امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

آنجفی همچنین استان مرکزی را با وجود شهرت صنعتی، یکی از ۱۰ استان برتر کشور در حوزه کشاورزی دانست و گفت: این استان در تولید محصولات مهم و توسعه صنایع کشاورزی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام و طیور، شیلات و آبزیان استان مرکزی، بر نقش این رویداد‌ها در معرفی فناوری‌ها، ماشین‌آلات و یافته‌های جدید و تقویت ارتباط شرکت‌های دانش‌بنیان با تولیدکنندگان و بهره‌برداران تأکید کرد.



