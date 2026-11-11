به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، محل فعالیت این افسر ارشد ارتش آمریکا «سپاه واکنش سریع متحدین» در ساختار سازمانی ناتو مستقر در پایگاه ایمجین حومه گلاستر انگلیس اعلام و ۴۱ ساله معرفی شده، اما نام و انگیزه او هنوز فاش نشده است.

پلیس انگلیس اعلام کرد: این افسر ارشد آمریکایی به دلیل اتهامات مربوط به کسب یا افشای اطلاعات حفاظت شده و نیز کمک به یک سرویس جاسوسی خارجی در بازداشت به سر می‌برد.

کاش پاتل، رئیس اف بی‌آی در واکنش به بازداشت افسر ارشد ارتش آمریکا، گفت: «این بازداشت مهم مربوط به اتهامات جاسوسی است؛ موضوعی که برای ایالات متحده و متحدان ما بسیار نگران کننده است.»

پلیس انگلیس با بیان اینکه در جریان بازداشت این فرد با آمریکا و اف بی آی هماهنگ شده است اعلام کرد که مأموران در حال بازرسی از دو مکان در منطقه گلاسترشر هستند.

رئیس اف بی آی افزود: اف بی‌آی (FBI) با کسانی که سوگند وفاداری به ایالات متحده را می‌شکنند و با اقداماتشان امنیت ملی ما و شرکایمان را به خطر می‌اندازند هیچ‌گونه مدارایی، نخواهد کرد.»

سرتیپ شان استینچون، فرمانده یگان ضدجاسوسی ارتش آمریکا به رسانه‌های انگلیس گفت: رفتار منتسب به یک افسر ارشد ارتش که به اطلاعات حساس دسترسی داشته است، هشداری جدی است که نشان می‌دهد تهدیدات ناشی از عوامل داخلی (نفوذی‌ها)، واقعی و همیشگی هستند.