اوپن‌ای آی پشتیبانی از دوگزینه صوتی قدیمی در چت جی پی تی را ماه آینده متوقف می‌کند و به این ترتیب جی پی تی-لایو به عنوان گزینه تجربه صوتی پیش فرض سکو قلمداد می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، حالت‌های صوتی استاندارد و پیشرفته نیز در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۶ میلادی از فهرست انتخاب مدل حذف می‌شوند.

کاربران همچنان طی فرایند انتقال می‌توانند به حالت‌های صوتی استاندارد و پیشرفته دسترسی داشته باشند. اما افرادی که به یک گزینه اکتفا می‌کنند باید قبل از پایان مهلت دسامبر سکو خود را سازگار کنند. این تغییر همچنین شامل نسخه‌های سفارشی چت جی پی تی می‌شود که در حال حاضر از فناوری صوتی قدیمی‌تر استفاده می‌کنند و پشتیبانی از آنها نیز متوقف خواهد شد.

جی پی تی لایو از ساختاری متفاوت از نسخه‌های پیشین استفاده می‌کند. این مدل می‌تواند به طور همزمان بشنود و صحبت کند و به این ترتیب گفت‌و‌گو‌ها بدون رعایت نوبت‌های معمول در صحبت کردن، ادامه یابند. این قابلیت تبادل سریع و اختلالات طبیعی کمتری را ایجاد می‌کند و می‌تواند پاسخ‌های کوتاه کاربران را هنگام صحبت کردن دریابد. وقتی کاربری نیاز به زمان برای تفکر دارد، ساکن می‌ماند تا گفت‌و‌گو کمتر حال خشک پیدا می‌کند.

جی پی تی لایو همچنین برای پردازش درخواست‌های پر چالش‌تر به مدل‌های متن محور اوپن‌ای آی متصل می‌شود. این ابزار می‌تواند سوالات پیچیده و فعالیت‌های چند مرحله‌ای را بدون گفتگوی صوتی انجام دهد. این روند به کاربران امکان می‌دهد هنگامیکه سیستم فعالیت‌های پیچیده‌تر را درپس زمینه پردازش می‌کند، به صحبت کردن ادامه دهند.