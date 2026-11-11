نام‌گذاری ۱۴ فروردین به‌عنوان روز حماسه و مقاومت مردم استان تصویب و پیشنهاد ۱۹ و ۸ آبان به نام گچساران در شورای فرهنگ عمومی بررسی شد.

از پیشنهاد ۱۹ و ۸ آبان به نام گچساران تا تصویب روزی به نام کهگیلویه و بویراحمد

از پیشنهاد ۱۹ و ۸ آبان به نام گچساران تا تصویب روزی به نام کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در نشست شورای فرهنگ عمومی استان گفت: نام‌گذاری ۱۴ فروردین به‌عنوان روز حماسه و مقاومت مردم استان به تصویب شواری استان رسید.

درخشان افزود: در این نشست طرح نام‌گذاری روز ملی استان با عنوان روز حماسه و مقاومت مردم کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر پیشینه سلحشوری ایثار و مقاومت مردم استان در برابر دشمنان بررسی و تصویب شد تا برای تأیید نهایی به شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد نام‌گذاری هشتم ذی‌القعده هم‌زمان با دهه کرامت به‌عنوان روز تکریم حضرت بی‌بی حکیمه خاتون (س) به تصویب رسید و مقرر شد این پیشنهاد برای طی مراحل قانونی به شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به موضوع نام‌گذاری روز گچساران گفت: پیشنهاد دو تاریخ ۱۹ آبان به مناسبت قیام خونین مسجد شهیدان و ۸ آذر به مناسبت پیدایش نفت و گاز این شهرستان برای بررسی بیشتر به شورای فرهنگ عمومی شهرستان ارجاع شد.

درخشان ادامه داد: بررسی پیشنهاد نام‌گذاری روز یاسوج نیز به نشست آینده شورای فرهنگ عمومی استان موکول شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به ارزیابی عملکرد شورا‌های فرهنگ عمومی استان‌ها در کشور گفت: شورای فرهنگ عمومی استان در جمع شورا‌های برتر کشور قرار گرفته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به حماسه مردم و عشایر استان در مقابله با هلی‌کوپتر‌های آمریکا گفت: این حرکت خودجوش مردمی در تاریخ انقلاب اثرگذار بود و مانع هرگونه حمله زمینی دشمن شد.

یداله رحمانی افزود: نخستین موضوع نام‌گذاری یکی از ایام دهه کرامت به نام روز تجلیل از حضرت بی‌بی حکیمه‌بود که در جلسه برگزاری کنگره مطرح و با حضور مدیران ملی پیشنهاد شد.

استاندار ادامه داد: بر این اساس هشتم ذی‌القعده به نام روز ملی تجلیل از مقام حضرت بی‌بی حکیمه (س) نام‌گذاری شد.

وی درباره مناسبت دوم گفت: حماسه مقاومت و سلحشوری مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در ۱۴ فروردین که به حماسه برنو لقب گرفت به‌عنوان روز ملی استان پیشنهاد شد

رحمانی با اشاره به حماسه عظیم مبارزه مردم و عشایر در مقابله با هلی‌کوپتر‌های دشمن آمریکایی ادامه داد: دشمن جنگ را همه‌جانبه بر ما تحمیل کرده بود و در پی پیاده‌سازی ترفند‌های دیگری برای رسیدن به اهدافش بود، اما حضور مردم که ابتدا برای یافتن خلبان هواپیمای ساقط‌شده دشمن آغاز شده بود به ارتفاعات کوهستان‌ها و جنگل‌ها کشیده شد.

استاندار گفت: وقتی مردم با هلی‌کوپتر‌های دشمن که مجهز به آخرین فناوری‌ها بودند مواجه شدند با دست خالی و شجاعانه به نبرد با آنها رفتند و صد‌ها هزار شلیک در جای‌جای استان به سوی هلی‌کوپتر‌ها انجام شد موضوعی که دشمن نیز به آن اذعان کرد و در بازگشت هر دو هلی‌کوپتر سقوط کردند.

وی با بیان اینکه یکی از رسوایی‌های دشمن نیز همین بود که ادعا کرد خلبان نجات یافته است در حالی که خلبان نمی‌تواند از هلی‌کوپتر سقوط‌کرده نجات پیدا کرده باشد گفت: این حرکت عظیم مردمی دسیسه حمله زمینی دشمن و حادثه مهیار اصفهان را خنثی کرد و همه شبکه‌های جهانی این حماسه را پوشش دادند و بازتاب جهانی داشت.

استاندار با بیان اینکه این حرکت در تاریخ انقلاب اثرگذار بود و مانع از حرکت دیگر دشمن شد گفت: روز ملی مقاومت و سلحشوری مردم در ۱۴ فروردین در شورای فرهنگ عمومی استان به‌نام روز ملی کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد و این پیشنهاد به شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه می‌شود و پس از تصویب ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: پیش‌تر نیز در جلسه استانداران با حضور رئیس‌جمهور برای نخستین بار این پیشنهاد مطرح و کلیات آن پذیرفته شد و مقرر شد مراحل قانونی طی شود در جلسه‌ای با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز کلیات تصویب شد و امروز تشریفات اداری آن به پایان رسید.