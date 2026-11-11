

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،افشین یگانه گفت: در پی اعلام مفقودی مردی ۶۰ ساله در ارتفاعات بیستون به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه (EOC)، در ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات باقرالعلوم بیستون به منطقه اعزام شد و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن فرد مفقودی آغاز شد.

وی افزود: امدادگران پس از 4 روز تلاش در شرایط بد جوی و دسترسی به پیکر، اقدامات لازم را برای انتقال آن انجام دادند و پیکر با تلاش نیرو‌های عملیاتی به پایین کوه منتقل و به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه بر ضرورت پرهیز از کوهنوردی انفرادی، انتخاب مسیر‌های متناسب با توان جسمانی، همراه داشتن تجهیزات و ملزومات ایمنی و اطلاع‌رسانی برنامه صعود به خانواده یا افراد مطلع تأکید کرد.

در صورت بروز حادثه یا مفقودی، موضوع باید در کوتاه‌ترین زمان از طریق شماره ۱۱۲ به جمعیت هلال‌احمر اطلاع داده شود.