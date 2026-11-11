رئیس اداره خدمات سیمان و انگیزش چاه شرکت ملی حفاری ایران گفت: متخصصان اداره خدمات سیمان و انگیزش چاه در شرکت ملی حفاری ایران موفق به اجرای ۲ هزار و ۲۰۰ عملیات تخصصی طی هفت ماه سال جاری در میدان های نفتی و گازی مناطق مختلف نفت‌خیز کشور شدند.

اجرای ۲ هزار و ۲۰۰ عملیات تخصصی سیمانکاری و انگیزش چاه در میدان‌های مختلف نفت و گاز کشور

اجرای ۲ هزار و ۲۰۰ عملیات تخصصی سیمانکاری و انگیزش چاه در میدان‌های مختلف نفت و گاز کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هادی تابنده جو با اشاره به اجرای ۲ هزار و ۲۰۰ عملیات تخصصی سیمانکاری و انگیزش چاه در میدان‌های مختلف نفت و گاز کشور اظهار داشت: این عملیات ها شامل سیمانکاری، تزریق پذیری و اسیدکاری گسترده و ویژه می شود که یکی از ارکان غیر قابل اجتناب در چرخه تولید مواد هیدرکربوری محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این خدمات به طور مستقیم بر پایداری یکپارچگی چاه، مهار فشارهای مخرنی و ضریب بازیافت نهایی اثرگذار است، گفت: سیمانکاری صحیح با ایجاد سد هیدرولیک مطمئن میان لوله جداری آستری و دیوار چاه از مهاجرت سیالات و بروز مشکلات نظیر ارتباط ناخواسته زون ها جلوگیری کرده و بستر ایمنی عملیات و طول عمر چاه را فراهم می سازد.

تابنده جو افزود: از سوی دیگر انگیزش چاه (اسیدکاری و تزریق پذیری) به عنوان ابزار احیای تولید و افزایش بهره وری مخازن نقش کلیدی در جبران افت طبیعی فشار و بازگرداندن چاه های کم بازده به مدار تولید ایفا می کند.

رئیس اداره خدمات سیمان و انگیزش چاه شرکت ملی حفاری ایران بیان داشت: در واقع این خدمات، حلقه اتصال میان حفاری و بهره برداری بوده و غفلت از کیفیت آنها می تواند به کاهش تولید ، افزایش هزینه های تعمیر و حتی از دست رفتن چاه منجر شود.

وی با اشاره به اینکه این اداره یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیریت خدمات فنی شرکت است که حدود ۳۰۰ نفر نیروی عملیاتی و پشتیبانی مجرب و کار آزموده دارد ، گفت: ناوگان این اداره بیش از ۱۰۰ دستگاه پمپاژ فشار قوی (پمپ تراک) به همراه تجهیزات جانبی در اختیار دارد که از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ضمن مشارکت در حفر و تکمیل ۷۲ حلقه چاه توانست آمادگی عملیاتی بالای ناوگان خود را در پاسخگویی به نیازهای مستمر میادین به اثبات برساند.

تابنده جو تصریح کرد: این حجم عملیات و مشارکت ، بیانگر وضعیت فنی و توان لجستیکی این مجموعه است در اجرای دقیق عملیات در چاه های متعدد و کارفرمایان متفاوت است و بر همین اساس مدیریت ارشد شرکت با هدف ارتقا توان عملیاتی، برنامه ریزی جامع نوساری و بازسازی ناوگان این بخش را در دستور کار و پیگیری اجرایی قرار داده است.

رئیس اداره خدمات سیمان و انگیزش چاه شرکت ملی حفاری ایران ادامه داد: در این راستا، مقرر گردیده با بهره مندی از ظرفیت های داخلی ، تجهیزات جدید و به روز و متناسب با استانداردهای فنی و الزامات عملیات فشار بالا به ناوگان افزوده شود.

وی گفت: همچنین به منظور کاهش زمان توقف و ارتقا توان عملیات ، بازسازی بیش از ۱۰ دستگاه پمپاژ فشار قوی در برنامه قرار گرفته که سرجمع این اقدامات با هدف بهبود کیفیت خدمات ، کاهش ریسک های عملیاتی و پاسخگویی موثر تر به نیازهای تولید و ارتقا شاخص های عملکردی تدوین و صورت می پذیرد.‏