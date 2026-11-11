به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این مراسم ، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گلستان، با اشاره به جایگاه والای شهدا در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی، گفت: امنیت، آرامش، استقلال و اقتدار امروز کشور مرهون جان‌فشانی‌ها و ایثارگری مردان بزرگی است که در دوران دفاع مقدس با گذشتن از جان و مال خود، از ارزش‌ها، آرمان‌ها و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

سرهنگ فخرالدین با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا افزود: برگزاری یادواره‌های شهدا فرصتی ارزشمند برای بازخوانی فرهنگ ایثار و مقاومت، تبیین رشادت‌های رزمندگان اسلام و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان است. شهدا با انتخاب مسیر فداکاری و ازخودگذشتگی، الگویی ماندگار از ایمان، اخلاص، شجاعت و مسئولیت‌پذیری برای جامعه به یادگار گذاشتند و امروز وظیفه همه ماست که با عمل به آرمان‌های آنان، ادامه‌دهنده این مسیر پرافتخار باشیم.

وی با اشاره به حضور پیکر مطهر شهید گمنام در این مراسم، شهدای گمنام را نماد اخلاص، ایثار و فداکاری دانست و افزود: این شهیدان بی‌نام و نشان، عزیزترین سرمایه خود را در راه دفاع از میهن اسلامی تقدیم کردند تا عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی حفظ شود ، حضور پیکر مطهر این شهدا در میان مردم، یادآور مسئولیت سنگین همگان در قبال پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌هایی است که با خون پاک شهیدان آبیاری شده است.

سرهنگ فخرالدین همچنین با تجلیل از مقام والای خانواده‌های معظم شهدا، صبر، استقامت و فداکاری این خانواده‌ها را شایسته بالاترین مراتب تکریم و قدردانی دانست و تأکید کرد: خانواده‌های شهدا با تقدیم عزیزترین سرمایه زندگی خود در راه دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی، نقش ماندگاری در تاریخ این سرزمین ایفا کرده‌اند و تکریم آنان، وظیفه‌ای همیشگی برای مسئولان و آحاد جامعه است.

وی در ادامه، با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مجموعه‌های اداری و سازمانی، خدمت صادقانه به مردم، تعهد، مسئولیت‌پذیری و حرکت در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی را از جلوه‌های عملی پاسداشت راه شهدا برشمرد.

در بخش دیگری از این مراسم، آئین وداع و تشییع پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور کارکنان و شرکت‌کنندگان برگزار شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، یاد و خاطره تمامی شهدای میهن اسلامی را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای آنان تجدید میثاق کردند.

در پایان این مراسم، به پاس ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و قدردانی از صبر، ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم آنان، از خانواده‌های شهدای شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان تجلیل و با اهدای لوح تقدیر، از مقام والای این عزیزان قدردانی به عمل آمد.