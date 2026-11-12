به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سرهنگ مهدی حصاری گفت: در جریان بازرسی از دو واحد مسکونی، مأموران موفق به کشف ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.

وی با اشاره به اینکه ارزش تجهیزات کشف‌شده برابر نظر کارشناسان ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: در این رابطه دو نفر متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.