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رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی از کشف ۶ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در بازرسی از دو واحد مسکونی و معرفی دو متهم به مرجع قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سرهنگ مهدی حصاری گفت: در جریان بازرسی از دو واحد مسکونی، مأموران موفق به کشف ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.
وی با اشاره به اینکه ارزش تجهیزات کشفشده برابر نظر کارشناسان ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: در این رابطه دو نفر متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.