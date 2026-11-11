به گزارش خبرگزاری صداوسیما هم‌زمان با فرارسیدن ایام فاطمیه و در راستای پاسداشت مقام و سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، ۶٠ نمایش‌ مذهبی، آیینی و مناسبتی در شهرهای مختلف کشور به صحنه رفت؛ آثاری که با بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای نمایشی، به روایت بخش‌هایی از زندگی، مظلومیت و جایگاه والای حضرت زهرا (س) و همچنین مفاهیم مرتبط با این ایام می‌پردازند.

این اجراها در گستره‌ای متنوع از سالن‌های تئاتر، پردیس‌های نمایشی، فرهنگسراها، بوستان‌ها، مساجد، تماشاخانه‌ها و فضاهای عمومی برگزار شده و نشان‌دهنده حضور فعال هنرمندان عرصه نمایش در مناسبت‌های مذهبی و بهره‌گیری از ظرفیت تئاتر برای انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی به مخاطبان است.

در شهر تهران، نمایش‌های متعددی در فضاهای مختلف فرهنگی و هنری به اجرا درآمدند. از جمله این آثار می‌توان به «یاس کبود» در میدان فردوسی و میدان آزادی، «خاک‌نشینان» به‌کارگردانی ثمین‌ علما در فرهنگسرای نیاوران، «مسلم»، «مهمانان ترس» و «راز خیبر» در پردیس تئاتر تهران، «آن سوی سکوت» به کارگردانی‌ سعید اسماعیلی در بوستان ولایت، «حریم» و «خانه‌ای از گل و اندوه» به کارگردانی امیر‌احمد رحمتی‌ در عمارت بلدیه، «کشتی بزرگ وسط کوچه ما بود» به کارگردانی امیرمحمد شاه‌حسینی در سالن کر باکس باغ کتاب، «چادرش در میان گرد و غبار» به‌کارگردانی زینب السادات‌ طاهری‌ در دهکده نشاط زعفرانیه، «روایت یک فرشته» در مسجد امام علی ابن الحسین (ع) پیروزی، «کوچه‌های بنی‌هاشم» به‌ کارگردانی محمدرضا‌ مداحیان در بوستان هنرمندان و «مجلس تعزیه حضرت فاطمه‌ معین البکا‌» (یادبود‌ زنده یاد‌ کوروش زارعی) در محوطه تئاتر شهر اشاره کرد.

همچنین نمایش «مجلسی شبیه به شبیه‌خوانی» به کارگردانی محمد احمدی در تماشاخانه سنگلج، «نقطه عطف» به کارگردانی محسن انصاری، «مرگ اندوه» به کارگردانی وحید میریونسی، «خورشید پشت در» به کارگردانی مهدی نیک‌روش، «ستاره‌بان» به کارگردانی محیا خجسته و «نظاره‌گر» به کارگردانی محمدعلی ذاکری در تالارهای اندیشه و سوره حوزه هنری اجرا شدند. «آتش دل» به کارگردانی میثم رضایی‌راد و «زنی شبیه مادر» به کارگردانی وفا طرفه نیز از دیگر آثار اجراشده در تماشاخانه مهر بودند.

در سایر استان‌های کشور نیز نمایش‌های متعددی با موضوعات مرتبط با ایام فاطمیه روی صحنه رفتند. در آذربایجان شرقی، نمایش‌های «یاس پهلو شکسته» به کارگردانی بهناز عبادی و «بانوی بی‌نشان» به کارگردانی جواد زارع اجرا شدند. در آذربایجان غربی، «دل‌لرزه» به کارگردانی پدرام رحمانی و در اردبیل دو اجرای «یاس کبود» به کارگردانی علی عبدلی و حسن مهدی‌زاده به صحنه رفتند.

در اصفهان، نمایش «محرمانه» به کارگردانی وحید اسلامی و دو نمایش «به تماشا نمی‌شود» و «من برمی‌گردم» به کارگردانی سید روح‌الله فهیمی اجرا شدند. در استان البرز نیز «یاس حیدر» به کارگردانی مائده پسند و «خاطرات سوخته» به کارگردانی میلاد سرخوش از جمله آثار نمایشی این ایام بودند.

در ایلام، نمایش «مستر گرنس» به کارگردانی سید حسن رستم‌پور، در بوشهر نمایش‌های «خورشید پشت در» به کارگردانی محمد صبوحی، «آتش در حرم» به کارگردانی محمد مظفری و «حور در آتش» به کارگردانی عبدالکریم محمودی به اجرا درآمدند.

در شهرستان‌های استان تهران نیز نمایش‌های «کوچه بنی‌هاشم» به کارگردانی شایان چگینی، «بانوی بی‌نشان» به کارگردانی سعید یعقوب‌لو، «از بقیع تا کوچ» به کارگردانی مهدی بهزادی و «کفن خاطره» به کارگردانی اصغر فرهادی در شهریار و «پرچمی که فاطمه افراشته» به کارگردانی محمدتقی رودی در ورامین اجرا شدند.

در چهارمحال و بختیاری، نمایش «راه عاشقی» به کارگردانی علی توکلی سورشجانی، در خراسان جنوبی «اذان در تایم انتظار» به کارگردانی حسین لطیفی و در خراسان رضوی نمایش‌های «نگین شکسته» به کارگردانی سعید محمد اسماعیلی، «مظلومیت از یاد رفته» به کارگردانی محمد رحیماویان و «بیدار و خواب» به کارگردانی سید محمد علوی به صحنه رفتند.

در خوزستان، نمایش‌های «انقلاب امت» به کارگردانی احمد زرگوش، «غربت یاس» به کارگردانی احمد خدادای و «از ولایت تا شهادت» به کارگردانی علی مقدم اجرا شدند. همچنین در سمنان، «شهید مجید قربان‌خوانی» به کارگردانی مریم کرد، در فارس نمایش‌های «در خون» به کارگردانی امیرعلی ثمن، «تو هم آنجا بودی» به کارگردانی بهراد رحمانی و «تا ابد با تو» به کارگردانی مهدی نعمت‌الهی روی صحنه رفتند.

در قم نیز نمایش‌های «فصل غائب» به کارگردانی سید محمدمهدی میره‌ای، «کوچه‌های بنی‌هاشم» به کارگردانی محمدرضا شاه‌مرادی و «ام‌ابی‌ها آرام علی»

به کارگردانی افشین یداللهی اجرا شدند. در کردستان، «سلما» به کارگردانی روژین فضلی، در کرمان «آیین بی‌مرثیه» به کارگردانی مهرداد کامران و در کرمانشاه نمایش‌های «بانوی خورشید» به کارگردانی پژمان آقایی و «نای و نی» به کارگردانی عباس درکه از جمله آثار اجراشده بودند.

در کهگیلویه و بویراحمد، نمایش «معین‌البکار» به کارگردانی مجید نیک‌پور، در استان مرکزی «گنج قارون» به کارگردانی سید وحید میریونسی، در هرمزگان «در سایه مادر» به کارگردانی صادق سلیمانی و در همدان نمایش‌های «صحنه ناتمام» به کارگردانی علی پوریای و «سرنوشت» به کارگردانی محمدرضا باباخانیان اجرا شدند.

همچنین در استان یزد، نمایش «طاعون» به کارگردانی محسن ایرجی به مناسبت ایام فاطمیه به صحنه رفت.