چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت‌آموزی سربازان به میزبانی همدان و در آموزشگاه فنی‌وحرفه‌ای مریانج به صورت استانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر مهارت‌آموزی سپاه استان گفت: این مسابقات در ۱۲ رشته شامل آمادگی جسمانی، کمک‌های اولیه، مکانیک خودرو، برق خودرو، پیرایشگری، عکاسی، برق ساختمان، نگهداری دوربین‌های مدار بسته، تعمیر کولر گازی، حفاظت فیزیکی، تعمیر تلفن همراه و برنامه نویسی عملی با حضور سربازان سپاه و فراجا برگزار می‌شود.

رضا القاصی افزود: نفرات برتر این دوره از مسابقات، به مسابقات کشوری که طی دو هفته آینده در یکی از استان‌های کشور برگزار خواهد شد، اعزام می‌شوند.

او تشویق‌های در نظر گرفته‌شده برای برگزیدگان را شامل انتخاب محل خدمت، کمک‌هزینه مالی جهت برپایی کسب و کار و مرخصی تشویقی پانزده روزه بیان کرد.