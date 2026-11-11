مدیرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهدا باید در زندگی اجتماعی و رفتار نسل‌های امروز و آینده استمرار داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در آیین گرامیداشت قیام خونین ۱۹ آبان ۱۳۵۷ گچساران و استقبال و بدرقه سه شهید گمنام با تأکید بر ضرورت تداوم فرهنگ ایثار و شهادت گفت: زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهدا مسوولیتی فراتر از برگزاری یادواره‌هاست و باید در زندگی اجتماعی و رفتار نسل‌های امروز و آینده استمرار داشته باشد.

سید علیرضا فاطمیان‌پور با اشاره به اهمیت پاسداشت یاد و راه شهدا اظهار کرد: گاهی رنج و زحمت زنده نگه‌داشتن خون شهید از خود شهادت کمتر نیست و این مسئولیت نیازمند تلاش مستمر و توجه جدی جامعه است.

وی با قدردانی از حضور اقشار مختلف مردم در مراسم گرامیداشت شهدا افزود: حضور دانشجویان، بازاریان، کارمندان و دیگر گروه‌های اجتماعی در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده سرمایه معنوی و پیوند عمیق مردم با ارزش‌های انقلاب است.

مدیرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه یادواره‌های شهدا نباید تنها به برگزاری یک مراسم محدود شوند، تصریح کرد: یاد شهیدان باید همواره در جامعه زنده بماند، چراکه یاد شهدا، یاد خداوند متعال، ارزش‌های الهی و مکتب سیدالشهدا (ع) را نیز در جامعه زنده می‌کند.

فاطمیان‌پور در ادامه با اشاره به قیام خونین ۱۹ آبان ۱۳۵۷ گچساران و ویژگی‌های شهدای این واقعه گفت: در میان شهدای این قیام اقشار مختلفی همچون دانش‌آموز، دانشجو، کاسب و کارگر حضور داشتند که این موضوع بیانگر مشارکت گروه‌های مختلف مردم در مبارزه با رژیم پهلوی بود.

وی افزود: بسیاری از جوانانی که در مسیر انقلاب جان خود را تقدیم کردند، امام خمینی (ره) را از نزدیک ندیده بودند، اما از طریق پیام‌ها، سخنرانی‌ها و بیانیه‌های ایشان با آرمان‌های انقلاب آشنا شده و به این مسیر اعتقاد پیدا کرده بودند.

بصیرت و وفاداری در بزنگاه‌های تاریخی

مدیرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور اظهار داشت: تاریخ انبیاء نشان می‌دهد که مسیر حق همواره با دشواری، تکذیب و آزار همراه بود و پیامبران الهی از جمله حضرت نوح (ع)، حضرت موسی (ع) و پیامبر اکرم (ص) در مسیر هدایت مردم با سختی‌های فراوان مواجه شدند.

وی ادامه داد: حتی در دوران پیامبر اکرم (ص) نیز افرادی که در ظاهر در کنار ایشان بودند، در بزنگاه‌های حساس مسیر دیگری انتخاب کردند، از این رو صرف همراهی ظاهری کافی نیست و پایبندی و وفاداری در شرایط دشوار اهمیت دارد.

فاطمیان‌پور با اشاره به مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س)، غربت امیرالمؤمنین (ع) و حوادث دوران امام حسن مجتبی (ع) ابراز کرد: تاریخ اسلام سرشار از درس‌هایی درباره وفاداری، بصیرت و شناخت جبهه حق است و واقعه عاشورا نیز نمونه برجسته‌ای از این مفاهیم را به نمایش گذاشت.

وی با یادآوری ایستادگی ۷۲ یار امام حسین (ع) در واقعه عاشورا گفت: کربلا درس بزرگی درباره وفاداری و پایبندی به حق است که باید در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

ملت ایران پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به قیام امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ و پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ملت ایران از ابتدای انقلاب تاکنون، با وجود تحریم‌ها، تهدیدها، ترور‌ها و تقدیم هزاران شهید، پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

وی با اشاره به حضور مردم در حمایت از رهبر شهید افزود: اینکه مردمی بدون آنکه رهبر خود را از نزدیک دیده باشند، چنین عشق و ارادتی نشان می‌دهند و در میدان حضور پیدا می‌کنند، جلوه‌ای از وفاداری و پیوند عمیق مردم با رهبری است.

فاطمیان‌پور در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و تقویت معنویت در جامعه، اتحاد، توسل و حفظ پیوند معنوی با اهل‌بیت (ع) و امام عصر (عج) را از مؤلفه‌های مهم استمرار راه شهدا دانست.