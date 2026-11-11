آیین وداع با پیکر ۷ شهیدگمنام دفاع مقدس، پنجشنبه ۲۱ آبان با حضور زائران و مجاوران حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در گفتگوی تلفنی با خبر نگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، گفت: مراسم تشییع پیکر این شهدا نیز روز جمعه، ۲۲ آبان ماه راس ساعت ۹ صبح در اجتماع فاطمیون از میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی، برگزار خواهد شد .

سرهنگ ابوطالب جوان افزود: پیکر مطهر یکی از این شهدا بعد از تشییع در مجتمع آموزشی حضرت مهدی ( عج) در مشهد به خاک سپرده می شود.

وی اظهار کرد: پیکر مطهر شش شهید دیگر نیز قرار است در قدمگاه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در روستای ده سرخ نیشابور، روستای زوزن در شهرستان خواف وهمچنین شهرستانهای مه ولات_سرخس _ گناباد و تایباد به خاک سپرده شوند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، در پایان بیان کرد: مقرر شده است که مراسم‌ تشییع پیکر مطهر این شهدا در سطح شهرستان‌ها تا ایام وفات حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله علیها) ادامه یابد.