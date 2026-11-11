به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های ارتباطی روستایی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۱۲ سایت دکل ارتباطی در روستا‌های استان گیلان با پوشش ۲۱ روستا برای اجرا در سال جاری پیش‌بینی شده که هدف‌گذاری برای بهره‌برداری از ۱۱ سایت تا پایان سال انجام شده و یک سایت نیز در برنامه اجرایی قرار دارد.

فرزاد توکلی افزود: این سایت‌ها در روستا‌های جیرگوابر، گردکوه، بالامحله پاشاکی و مالده لاهیجان، مهویزان و سیاه کوه صومعه‌سرا، پشت‌لله‌سر و صیقل بنه لنگرود، هادی‌کیاشهر رودسر، طارمسرای رضوانشهر، کیاآباد، رودآباد و نصفی شهرستان رودبار، سالک‌معلم، تازه‌آباد پسیخان، پسیخان و نوده و سفیدمزگی شهرستان شفت و اژدهابلوج، امیلدان و تازه آباد شهرستان رشت پیش‌بینی شده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف موانع مربوط به تأمین زمین و برق سایت‌ها گفت: در برخی مناطق، موضوع جانمایی سایت‌ها، ممانعت‌های محلی و هزینه‌های بالای تأمین برق، روند اجرای طرح‌ها را با چالش مواجه کرده است، در همین راستا مقرر شد نقاط پیشنهادی جایگزین، به‌ویژه زمین‌های عمومی و متعلق به دهیاری‌ها، از نظر فنی و میزان پوشش ارتباطی مجدداً بررسی شوند تا ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی، اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.