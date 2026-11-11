نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تمجید از برنامه رادیویی «هزاره ادب پارسی» و نقش‌آفرینی برجسته استاد بهروز رضوی در آن، بر ضرورت تبدیل این‌گونه برنامه‌ها به شاهراهی برای انتقال تاریخ، اندیشه و تمدن ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر عباس مقتدایی با قدردانی از دست‌اندرکاران برنامه «هزاره ادب پارسی» گفت: این برنامه رادیویی می‌تواند پله‌ انتقال‌دهنده داشته‌ها و هویت یک ملت باشد و باید از قالب یک خط محدود، به شاهراهی بزرگ برای انتقال تاریخ، اندیشه و تمدن اصیل ایران تبدیل شود.

وی با اشاره به خاطرات خود از شنیدن صد‌ها قسمت از این برنامه در مسیر‌های طولانی، به تجلیل از جایگاه استاد بهروز رضوی پرداخت و افزود: برخلاف مضمون شعر «تا هستم‌ای رفیق ندانی که کیستم»، خوشبختانه منزلت و جایگاه استاد بهروز رضوی در رادیو به خوبی شناخته شد و صدای فاخر و ماندگار او بار‌ها شنیده شد.

مقتدایی در پایان با پیشنهاد گسترش این الگوی ارزشمند به وسعت ۱۱ هزار و ۵۰۰ سال تاریخ و تمدن ایران، با تمثیلی از اشعار نظامی خاطرنشان کرد: عوامل و دست‌اندرکاران «هزاره ادب پارسی» به حقیقت کار فرهنگی دست یافته و چاه تلاش‌شان به آب رسیده است.