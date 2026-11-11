رئیس اداره گاز شهرستان پردیس از اجرای طرح «همیار گاز» در مدارس این شهرستان خبر داد و گفت: دانش‌آموزان منتخب با فراگیری آموزش‌های مصرف ایمن و بهینه گاز، پیام‌آوران فرهنگ صرفه‌جویی در خانواده‌ها خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن صادقی، رئیس اداره گاز شهرستان پردیس، در حاشیه اجرای طرح «همیار گاز» در مدرسه روستای باغکمش این شهرستان گفت: این طرح با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز در مدارس سراسر استان تهران در حال اجرا و برنامه‌ریزی است.

وی افزود: امسال در قالب این طرح، دانش‌آموزان برتر مدارس به‌عنوان «سفیران انرژی» انتخاب و به‌عنوان همیار گاز معرفی می‌شوند.

صادقی ادامه داد: این دانش‌آموزان پس از دریافت آموزش‌ها، آموخته‌های خود را به خانواده‌ها منتقل می‌کنند تا فرهنگ درست مصرف کردن گاز از مدرسه به خانه و جامعه گسترش پیدا کند.

رئیس اداره گاز شهرستان پردیس با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌ها و ناپایداری‌های احتمالی در شبکه گاز، اصلاح الگوی مصرف و همراهی مردم می‌تواند به پایداری شبکه و تأمین گرمای منازل کمک کند.

آموزش به دانش‌آموزان، یکی از راهکار‌های مؤثر برای نهادینه‌کردن فرهنگ مصرف بهینه انرژی است؛ چراکه کودکان و نوجوانان می‌توانند با یادگیری راهکار‌هایی مانند تنظیم مناسب وسایل گرمایشی، جلوگیری از هدررفت گرما و استفاده ایمن از تجهیزات گازسوز، این رفتار‌ها را به اعضای خانواده نیز منتقل کنند.

طرح همیار گاز با تکیه بر مشارکت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدارس، تلاش می‌کند علاوه بر کاهش مصرف غیرضروری، زمینه استفاده ایمن و پایدار از نعمت گاز طبیعی را فراهم کند.