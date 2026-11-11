رویداد ملی سماکاپ با محوریت خلاقیت، نوآوری، رباتیک و اختراعات، به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد آغاز شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه ازاد اسلامی استان یزد گفت: رویداد ملی سماکاپ رویدادی برای کشف و تقویت استعداد‌ها ، خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان است.



دهقانی اشکذری ادامه داد: مسابقاتی که از امروز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد آغاز شده و دانش آموزان مدارس سما در آن به رقابت میپردازند و سخنرانی علمی، رباتیک، اختراعات ، محتوای دیجیتال و دست ساخته‌ها از مهمترین محور‌های این رویداد است.



وی گفت: ۴ هزار و ۵۰۰ دانش آموز از مدارس سمای سراسر کشور در مرحله استانی این رویداد حضور داشتند که از این تعداد ۴۵۰ نفر به مرحله ملی راه یافته‌اند و در طی دو روز در یزد رقابت خواهند کرد.



