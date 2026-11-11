به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مسجد امام حسین (ع) مهاباد میزبان عزادارانی بودکه با حضور در مراسم سوگواری، ارادت خود را به ساحت دخت گرامی پیامبر اسلام (ص) ابرازکردند. سخنرانی درباره جایگاه حضرت فاطمه (س)، مداحی و سینه‌زنی از بخش‌های این آیین بود.

این شور و ارادت به خاندان نبوت، در حسینیه تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش مهاباد نیز جلوه‌ای دیگر یافت. محفل عزاداری که با برنامه‌های فرهنگی و قرآنی همراه بود.

محفل انس با قرآن کریم و تجلیل از بانوان موفق با اهدای جوایز، از دیگر بخش‌های این مراسم بود.