به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سمیرم گفت: پیکر ۱۲ شهید گمنام امروز بر دستان مردم سمیرم تشییع شد.

سرهنگ مسلم اسماعیلی افزود: شهدای گمنام میهمان مدارس شهر سمیرم نیز شدند و دانش آموزان از شهدا استقبال کردند.

وی گفت: کاروان اهالی بهشت علاوه بر شهر سمیرم در شهر‌های حنا، ونک و بیده هم تشیع شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سمیرم افزود: مردم شهید پرور سمیرم با حضور پر شور در مراسم استقبال از شهدا و دیگر برنامه‌ها ثابت کرده‌اند که همیشه پشت نظام و انقلاب هستند و راه شهدا را ادامه می‌دهند.

شهرستان سمیرم در دوران دفاع مقدس ۴۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است.