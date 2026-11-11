به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، معاون دادستان اهواز از تشکیل پرونده قضایی درباره فوت یک مادر ۳۸ ساله پس از زایمان در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز خبر داد و گفت: بررسی علل وقوع حادثه و احتمال قصور کادر درمان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

حمید ناصری بیان کرد: پس از فوت این مادر و وصول گزارش مربوط، بلافاصله پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل و برای بررسی به یکی از شعب بازپرسی ارجاع شد.

وی افزود: بررسی مدارک بالینی، دریافت نظر تخصصی پزشکی قانونی و تحقیق از عوامل دخیل در روند درمان برای مشخص شدن علت حادثه و میزان تقصیر یا قصور احتمالی کادر درمان و بیمارستان در حال انجام است.

معاون دادستان اهواز تأکید کرد: نتایج رسیدگی پس از تکمیل تحقیقات و اعلام نظر کارشناسان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، این مادر ۳۸ ساله دوم آبان برای چهارمین زایمان خود که سومین عمل سزارین وی بود، در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز بستری شد و صبح سوم آبان به اتاق عمل رفت.

پس از جراحی، بیمار به بخش منتقل شد و تحت مراقبت‌های پس از عمل قرار گرفت. حدود ساعت چهار بامداد روز بعد، هنگام برخاستن از تخت برای رفتن به سرویس بهداشتی دچار بدحالی شد و به زمین افتاد.

با وجود آغاز اقدامات احیای پزشکی، این اقدامات موفقیت‌آمیز نبود و مادر جان خود را از دست داد.