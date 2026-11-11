معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خوزستان با اشاره به آمار پروانه‌های استاندارد گفت: در ۷ ماهه امسال، حدود ۷۰ پروانه استاندارد جدید صادر و حدود ۱۰۰ پروانه قدیمی تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا مندل‌زاده معاون ارزیابی انطباق این اداره‌کل اظهار کرد: واحدهایی نیز بودند که امسال پروانه استانداردشان را ابطال کردیم، چون نتوانستند استمرار در کیفیت را حفظ کنند و از این جهت ما اجازه تولید انبوه و فروش و عرضه‌شان را به آن‌ها ندادیم.

وی در خصوص پروانه‌های استاندارد بیان کرد: تولید انبوه کالای مشمول مقررات استاندارد اجباری صرفا با داشتن پروانه استاندارد معتبر امکان‌پذیر است. این پروانه برای واحد تولیدی جدید صادر می‌شود یا برای واحدهایی که قبلا پروانه داشتند، ارزیابی‌های نوین انجام و پروانه تمدید می‌شود، یا اگر شرایطش را نداشته باشند، پروانه تعلیق یا ابطال می‌شود.

مندل‌زاده ادامه داد: تمام فرایندهای انجام شده بر پروانه استاندارد واحد تولیدی، برعهده سازمان ملی استاندارد است. در کنارش، کنترل محصولات وارداتی برای حفظ ایمنی و سلامت مردم، کنترل کالاهای صادراتی برای اینکه بازار مقصد را از دست ندهیم و بتوانیم آنجا تاب‌آوری داشته باشیم، از دیگر وظایف ما است.

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خوزستان می گوید: در کنار این موضوعات، پیگیری و رسیدگی‌هایی از جمله کالیبراسیون ترازوهای فروشگاه‌ها که در داد و ستد عمومی جایگاه مهمی دارد، انجام می‌شود. کنترل عیار مصنوعات و فلزات گران‌بها مثل طلا نیز بخشی از کار ماست.

اعتبارسنجی نشان استاندارد با کد ۱۰ رقمی

وی افزود: مردم می‌توانند با استفاده از کد ۱۰ رقمی اعتبارسنجی، استاندارد و نشان استاندارد روی کالاها را از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ استعلام کنند؛ این سامانه رایگان است و می‌توان پروانه‌های معتبر یا ابطال شده را در آن مشاهده کرد.

مندل‌زاده در ادامه بیان کرد: از شهروندان خواهش می‌کنم به عنوان ذی‌نفع اصلی کیفیت، مشارکت فعال در موضوع کیفیت داشته باشند. محال است بدون مشارکت فعال شهروندان و آحاد جامعه، یک جامعه پاسخگو، تولید و کالای پاسخگو و باکیفیت داشته باشیم.