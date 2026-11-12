به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، رادیو اترک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های برنامه‌سازی و تولیدات متنوع رادیویی، در نظر دارد جلوه‌های فرهنگی، تاریخی، هنری و اجتماعی استان، دیار اقوام و فرهنگ‌ها و گنجینه فرهنگ‌ها و معرفت‌ها را در قالب برنامه‌های مختلف به مخاطبان معرفی کند.

این برنامه‌ها در قالب‌های متنوعی همچون آنونس، آواهنگ، فیچر، مینی‌فیچر، پادکست، مستند، مسابقه و گفت‌و‌گو تولید شده و معرفی مفاخر و مشاهیر، نخبگان، ورزشکاران، هنرمندان و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را دربرمی‌گیرد.

رادیو اترک تلاش دارد با بهره‌گیری از این ظرفیت گسترده تولیدی، تصویری جامع و شایسته از توانمندی‌ها، داشته‌ها و جاذبه‌های خراسان شمالی ارائه دهد و زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان سراسر کشور با هویت فرهنگی و ظرفیت‌های این استان را فراهم کند.

در این رویداد ملی، ۳۱ شبکه رادیویی استانی و بیش از ۷ شبکه رادیویی سراسری نیز با حضور در برنامه‌های میدانی، اجرا‌های مشترک و پخش برنامه‌ها، رادیو اترک را در انعکاس ظرفیت‌ها و معرفی شایسته خراسان شمالی همراهی خواهند کرد.

رویداد ملی ـ رسانه‌ای «ایران‌جان؛ خراسان شمالی ایران» از ۲۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری استان در گستره ملی است.