به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دانشجویان، مسئولان استان و جمعی از مسئولان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز امروز با حضور در مراسم تشییع شهید گمنام دوران دفاع مقدس .با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید عهد کردند.

در این مراسم‌ها شرکت کنندگان ضمن میثاق دوباره با آرمان‌های شهیدان والامقام بر ادامه راه امامین انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تاکید کردند.

سردار حاجتی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان گفت: همزمان با ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس در استان خوزستان تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.