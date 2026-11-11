رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه با اشاره به اینکه از ابتدای امسال میزان کشف جرائم سایبری در استان به ۹۵ درصد رسیده گفت : با اقدامات پیشگیرانه، وقوع این جرائم در استان ۲۳ درصد کمتر شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ «امیر کریمی‌پور» گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون وقوع جرائم سایبری در کرمانشاه نسبت به مدت مشابه کاهش ۲۳ درصدی داشته و میزان کشف این جرائم نیز در هفت‌ماهه امسال به حدود ۹۵ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اقدامات پلیس برای جبران خسارت مالی قربانیان جرائم اینترنتی افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۳ میلیارد تومان از وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های اینترنتی شناسایی و به حساب مالباختگان بازگردانده شده است.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه با بیان اینکه کلاهبرداری اینترنتی، هک و دسترسی غیرمجاز و شکایت‌های مربوط به خرید و فروش در سکو‌های واسط از مهم‌ترین عناوین پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه هستند، گفت: بخش قابل توجهی از این جرائم با استفاده از ناآگاهی کاربران و شگرد‌هایی مانند ارسال لینک‌های آلوده، فیشینگ و رسید‌های جعلی پرداخت انجام می‌شود.

کریمی‌پور همچنین به اقدامات پیشگیرانه پلیس فتا اشاره کرد و افزود: در راستای افزایش آگاهی عمومی، کارشناسان پلیس با همکاری آموزش و پرورش در ۲۰ مدرسه هدف حضور یافته‌اند و برنامه‌های آموزشی برای آشنایی دانش‌آموزان با تهدید‌های فضای مجازی اجرا شده است.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت گزارش سریع جرائم مالی سایبری اظهار کرد: شهروندانی که با برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود مواجه می‌شوند، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند تا پس از بررسی و هماهنگی قضایی، اقدامات لازم برای مسدودسازی حساب مقصد و پیگیری بازگشت وجوه انجام شود.