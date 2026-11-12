به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، اسماعیل محمودآبادی گفت‌ : ۱۷ محصول کشاورزی از جمله گندم در سالجاری زیر پوشش طرح بیمه فراگیر قرار گرفته‌اند و تلاش می‌شود با افزایش مشارکت بهره برداران، همه محصولات مشمول از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش بیمه محصولات کشاورزی، افزود: برنامه‌های اطلاع‌رسانی، اقدامات ترویجی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای آگاه‌سازی کشاورزان و ترغیب آنان به بیمه کردن محصولات در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: شهرستان سملقان پیشرو در ثبت بیمه نامه‌های سال زراعی است و تاکنون ۲۷ هزار و ۵۱۵ مورد بیمه نامه در این شهرستان ثبت شده است.