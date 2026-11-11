به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر محمدتقی آشوبی در نشست با پزشکان متخصص، گفت: در راستای اجرای طرح توزیع نیروی تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعزام ۶۲ پزشک متخصص در گیلان برنامه ریزی شده است که در مرحله نخست این طرح، ۳۲ نفر از آن‌ها در مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان مشغول خدمت شدند.

وی هدف از اجرای این طرح را تأمین نیاز مراکز درمانی به پزشکان متخصص، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار و شهرستان‌های نیازمند عنوان کرد و افزود: این پزشکان متخصص، فارغ‌التحصیلان سال جاری در رشته‌های تخصصی بالینی هستند که بر اساس تعهدی که هنگام ورود به این دوره تخصصی سپرده‌اند، موظفند پس از پایان تحصیلات در مراکز درمانی گیلان خدمت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به شرایط خاص استان، گفت: هر سال میلیون‌ها مسافر به گیلان سفر می‌کنند که این امر اهمیت ارائه خدمات درمانی در این استان را دوچندان می‌کند.

دکتر محمدتقی آشوبی، مشورت با اساتید و همکاران متخصص را لازمه پیشرفت پزشکان تازه فارغ التحصیل شده دانست و افزود: پزشکان باید پیوسته علم بیاموزند و از تجارب دیگران بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور، گفت: در شرایط حساس کشور، حضور پزشکان متخصص در شهرستان‌ها بسیار مهم است تا هنگام فراخوانی، به موقع در مرکز درمانی حاضر شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایان با اشاره به وضعیت پرداختی‌ها، گفت: پرداختی پزشکان متخصص در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حد مطلوب است.